19 de febrero de 2026

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REALIZA PRIMERA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER SISTEMAS SANITARIOS RURALES EN PORVENIR

Durante la jornada se presentaron los componentes, objetivos y etapas del diagnóstico, junto con detallar las actividades en terreno y las acciones ya ejecutadas. El proceso contempla sectores como el Cordón Baquedano y Porvenir Sur, territorios que forman parte del levantamiento técnico orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

1

​La Dirección de Obras Hidráulicas, a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, desarrolló la Primera Reunión de Participación Ciudadana del estudio “Diagnóstico y levantamiento de nuevos sistemas de servicios sanitarios rurales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, instancia que considera el análisis de distintos sectores de la comuna de Porvenir.


El estudio tiene como objetivo realizar un levantamiento de información, análisis, diagnóstico y evaluación técnica para la futura instalación de nuevos sistemas sanitarios rurales en la región, con el propósito de avanzar en infraestructura que permita garantizar el acceso a agua potable y tratamiento de aguas servidas en localidades que actualmente no cuentan con estos servicios básicos.


Durante la jornada se presentaron los componentes, objetivos y etapas del diagnóstico, junto con detallar las actividades en terreno y las acciones ya ejecutadas. El proceso contempla sectores como el Cordón Baquedano y Porvenir Sur, territorios que forman parte del levantamiento técnico orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La actividad contó con la participación del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto; el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada; concejales y representantes de la comunidad, quienes conocieron los alcances de esta iniciativa y dialogaron sobre su importancia para el desarrollo del territorio.


“Son proyectos que va a desarrollar el Ministerio, seguramente después van a haber algunas alianzas estratégicas con el Gobierno Regional. Nosotros planteamos también que algunas soluciones se puedan hacer a través de la Subdere, todo lo que tiene que ver con saneamiento y alcantarillado, y lo otro también es cómo conversa con el 52 BIS que tiene que ver con los periurbanos y los convenios que está firmando el Gobierno Regional con las concesionarias, en este caso sobre todo, el agua”, indicó el alcalde José Gabriel Parada.

 
El encuentro fue encabezado por la jefa de proyecto de la consultora Ingemab Ingeniería y Consultoría SpA, Pía Rodríguez Albornoz; el seremi de Obras Públicas, José Hernández; y el encargado de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, Saúl Ríos Arriagada, quienes destacaron el valor de la participación ciudadana como una herramienta clave para el desarrollo de soluciones sanitarias acordes a las necesidades locales.


Este diagnóstico contempla una inversión aproximada de 350 millones de pesos y permitirá evaluar la factibilidad técnica, social y económica de implementar nuevos sistemas sanitarios rurales en la región, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura pública y al bienestar de las comunidades de la provincia.


El estudio es ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, con la consultoría de Ingemab Ingeniería y Consultoría SpA, “como parte del compromiso del Estado con el desarrollo equitativo y sostenible de los territorios”, indicó el delegado José Miguel Campos.


Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que: “Avanzamos levantando información de necesidades futuras para nuevos sistemas de Agua Potable Rural y sistemas de Alcantarillado y que son prioridad para nuestro Ministerio. Estos estudios permitirán levantar una cartera a mediano y largo plazo que permitirá dotar de soluciones básicas a varios sectores de nuestra Región y que actualmente no habían sido consideradas en ningún instrumento de desarrollo. Este trabajo se coordina con los municipios, sus concejos municipales, la comunidad y el Gobierno Regional, y la iniciativa permitirá detectar nuevas necesidades y nuevos proyectos que podrían ser abordados con diferentes líneas de financiamiento, lo que finalmente nos permitirá continuar generando iniciativas con sentido y en beneficio de nuestra comunidad”.

José Luis Hernández, Seremi de Obras Públicas de la Región de Magallanes

