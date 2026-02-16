DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTA VIOLACIÓN EN RÍO SECO: PASA A CONTROL ESTE LUNES EN PUNTA ARENAS

La tarde de este domingo 15 de febrero, personal de la Carabineros de Chile, perteneciente a la Subcomisaría Río Seco, acudió a un procedimiento por una denuncia de violación en un domicilio del sector Calle 1 Oriente, correspondiente al Cuadrante 5 de Punta Arenas.

En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien relató que cerca de las 17:00 horas llegó hasta su domicilio su ex conviviente, a quien permitió quedarse debido a que no tenía otro lugar donde pernoctar. Según su declaración, en un momento de la tarde el hombre habría realizado actos de connotación sexual sin su consentimiento, motivo por el cual solicitó auxilio policial.

Carabineros procedió a la detención del sujeto en el mismo inmueble. El imputado, identificado con las iniciales H.G.B.M., de nacionalidad chilena y con antecedentes penales anteriores, fue puesto a disposición de la justicia.

El detenido pasará a control de detención este lunes 16 de febrero por el delito de violación de persona mayor de 14 años. Paralelamente, se activaron los protocolos correspondientes de atención médica y apoyo emocional para la víctima.









​El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha impulsado una serie de iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres. Los celos, gritos, amenazas, manipulación, empujones, control y aislamientos no son conductas normales en una relación de pareja, ya que son señales de violencia.



Si eres testigo o víctima de violencia, llama a cualquiera de los siguientes números:



Fono Familia de Carabineros: 149.

Policía de Investigaciones: 134.

Denuncia seguro: *4242.

WhatsApp Mujer: +569 9700 70 00.



