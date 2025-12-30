EXPOSICIÓN SENSORIAL SOBRE ALGAS DE CHILE LLEGA A PUNTA ARENAS: ARCHIVOS CIENTÍFICOS, MEMORIAS Y EXPERIMENTACIONES BIOMATERIALES

​Aproximaciones sensoriales a las algas, que invita a explorar estas especies desde su valor socioecológico, biocultural y experimental. Esta muestra, que comenzó a gestarse tras la digitalización de ejemplares del Herbario Nacional de Santiago del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), realiza su última itinerancia dando a conocer obras de artistas nacionales.



●Inauguración abierta al público: Sábado 10 de enero 12:00 h. Inscripción AQUÍ.​

●Lugar: Museo Río Seco, Av. Juan Williams 012812, Río Seco, Punta Arenas.



Horarios de visita tras la inauguración: Miér 15.30-17.00 hrs.| Jue y Vier 10.30-12.00 hrs. y 15.30 a 17.00 hrs.| Sáb 10.30 a 12.00 hrs. Abierta hasta el sábado 14 de febrero. Se pide llegar con 10 minutos de antelación, ya que la visita mediada comenzará en los horarios indicados.



Organizan: Fundación Mar Adentro, Museo de Historia Natural Río Seco, Archivo de las Algas, Museo Nacional de Historia Natural | Colaboran: Algina, Magelan, Proyecto Lloco, CircuLab y Laboratorio Estudio y Producción de Algas Marinas (LEPAM-UAB) | Patrocina: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación



La itinerancia de la exposición Sobrevivirán a las marejadas, a los siglos y a los sueños. Aproximaciones sensoriales a las algas, a través del dispositivo de Fundación Mar Adentro LaCápsula, cierra su ciclo en el Museo de Historia Natural Río Seco (MHN Río Seco) en Punta Arenas; luego de llegar a diversos territorios como Bahía Inglesa, Pichilemu y Los Vilos.

El MHN Río Seco cuenta con una sala de exhibiciones conformada por osamentas de mamíferos marinos, terrestres, aves y plantas propias del patrimonio natural de la zona; un archivo ecológico en expansión. Así, la exposición llega a este espacio histórico que antiguamente albergaba galpones de un frigorífico a orillas del estrecho de Magallanes. Hoy, aquí se ubica –desde los años 50– la secadora de algas Algina S.A, terrenos donde la empresa Magelan realiza también procesos de gelificación.



Esta muestra, abierta hasta el sábado 14 de febrero, comenzó a gestarse desde 2023 con el proceso de digitalización de 100 ejemplares de algas provenientes de la colección patrimonial del Herbario Nacional de Santiago del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) –que data de 1911–, labor realizada por Fundación Mar Adentro (FMA), el Archivo de las Algas (ADLA) y el MNHN. Los registros incluyen especies recolectadas desde la Antártica, el Archipiélago Juan Fernández, Rapa Nui y Chile Continental, labor que lideró la bióloga María Eliana Ramírez desde los años 80, quien estará presente en la muestra a través de un documental que relata sus travesías por el océano, realizado por Estudio Audiovisual de Arte (Rafael Guendelman y Andrés Lima).



La producción audiovisual que será proyectada en el MNH Río Seco explora la trayectoria de la científica, quien expresa que las algas aportan en la producción de oxígeno, así como la conformación de nutrientes, junto con la disminución de los anhídridos de carbono. La algóloga hace, además, un llamado a que las nuevas generaciones conozcan del tema, pues “son pocos los científicos que hemos tomado contacto con las algas”.



Asimismo, se exhibirán las obras de artistas nacionales que indagan en características sensoriales y ecológicas de las algas a través de texturas, colores y sonidos. Elizabeth Burmann (Chile, 1992) explora formas y sombras que emergen del encuentro entre naturaleza, industria y cuerpos; Nicholas Jackson (Chile, 1983) presenta una propuesta que resalta la gama cromática de las algas en relación con los residuos y Rodrigo Ríos Zunino (Chile, 1977) apuesta por una experiencia sonora que especula sobre la percepción auditiva de las algas.



Como parte de la puesta en valor del patrimonio biocultural asociado a las algas en la región de Magallanes, se presentará además un módulo sobre procesos de fermentación y transformaciones celulares de estas especies, para relevar su potencial como biomateriales con énfasis en la luga roja como alga local. Estas exploraciones son parte de un trabajo colaborativo entre FMA, ADLA y Circulab. Asimismo, esta colaboración se materializa junto a Proyecto Lloco, quienes exploran las cualidades de las algas como alimentos en el contexto de saberes mapuche-huilliche.



La exposición forma parte del dispositivo itinerante LaCápsula de Fundación Mar Adentro, iniciativa que busca divulgar historias naturales sobre la biodiversidad chilena mediante archivos, narrativas sensoriales, arte y ciencia. Al respecto, la directora de arte y publicaciones de FMA y co-curadora de la exposición, Maya Errázuriz, señala que “esta exposición nos ha permitido profundizar nuestros conocimientos sobre las algas e interiorizar el valioso trabajo detrás de las colecciones biológicas y los investigadores dedicados a crear y cuidar este patrimonio, con un énfasis científico, nutricional y biocultural que converge en esta oportunidad en Punta Arenas”.



Por otro lado, desde el proyecto Archivo de Las Algas (ADLA), Javiera Gutiérrez, co-curadora de la muestra, diseñadora estratégica y directora de ADLA, manifiesta que “en el imaginario nacional están presentes el cochayuyo o el luche, pero en esta muestra aparecen nuevas texturas y seres que son tan distintos unos de otros”. En este sentido, añade, la invitación apunta a abrir el concepto de alga y a conocer su valor no sólo expositivo, sino gastronómico y también en relación con el rol cotidiano que juegan estos seres. “Las personas podrán observar que las algas son seres primordiales en nuestras cadenas tróficas, pues poseen una importancia ecológica, cultural y grandes propiedades nutricionales”, complementa.



Desde el Museo de Historia Natural Río Seco, en tanto, apuntan al rol de este espacio como receptáculo de colecciones y objetos que dan cuenta de la historia natural de la región, archivo conservado en las instalaciones en desuso del ex frigorífico, que pone en diálogo las ciencias, las artes y la educación. Al respecto, el director del MNH Río Seco, Miguel Cáceres, expresa que “esta exposición viene a profundizar el trabajo colaborativo con Fundación Mar Adentro, vínculo que existe desde 2016, a través de iniciativas de educación”. En cuanto a la exhibición, señala que se busca visibilizar la importancia de las algas de Chile en relación a la historia que subyace a este lugar instalado en la ruina industrial de un antiguo frigorífico que, desde los 90, es propiedad de una secadora de algas.



“La industria de las algas, asimismo, es muy relevante para la región, de manera que esta sinergia virtuosa da cuenta de distintas capas. Por un lado está la dimensión patrimonial, biocultural, los saberes tradicionales; y por otro, entender esta locación de Chile como reservorio de la cultura chilota presente en Magallanes desde el S. XVII debido a la migración constante desde la isla grande, conectando conocimientos de la tierra con los saberes del mar, la pesca y los recursos marinos”, explica Cáceres y agrega que desde la arqueología está documentado el uso de las algas para la pequeña agricultura, de manera que “hay un vínculo entre las algas y las plantaciones de papa que hoy tiene una fuerte presencia y esto se hará presente a través de Proyecto Lloco, que ha realizado una labor de adaptación de las recetas tradicionales”.



Finalmente, el director del MNH Río Seco destaca la dimensión de archivo multidimensional del espacio donde se instala el museo, en tanto propiedad de la empresa Algina –creada en los 50–, la cual experimenta con gelificación para el uso industrial de las algas como producto sustentable que sustituye los desechos de otras industrias. Así, el rol de estas especies como componente central de diversos productos cotidianos, se presentará también en un módulo junto a FMA, ADLA y CircuLab, con la creación de dispositivos de biomateriales derivados de ejemplares recolectados por pescadores artesanales y luego adquiridos por Algina, a través de una propuesta estética materializada a través del tamizaje de luz.



​



​

