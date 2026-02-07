AYUDA SOLIDARIA ENVIADA DESDE PUNTA ARENAS YA LLEGÓ A TREHUACO

La ayuda enviada desde Punta Arenas a la comuna de Trehuaco, en la Región de Ñuble, ya se encuentra en destino y comenzó su proceso de descarga y distribución entre las familias damnificadas por los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país. Se trata de un esfuerzo solidario impulsado por la Municipalidad de Punta Arenas y respaldado ampliamente por la comunidad magallánica.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto de esta campaña solidaria, subrayando que Trehuaco es una de las comunas más vulnerables del país y que los incendios provocaron graves daños en viviendas y cultivos, principal sustento de muchas familias. "Quisimos llegar directamente a este Ñuble profundo, muy afectado y muchas veces fuera de la cobertura mediática. Gracias a la solidaridad de casi 1.300 personas, se reunieron 57 toneladas de ayuda, más de 84 mil productos, con un avalúo cercano a los 120 millones de pesos, que hoy ya están en manos de quienes más lo necesitan", señaló.

El jefe comunal valoró especialmente el esfuerzo colectivo de la comunidad de Punta Arenas y de Magallanes, recalcando que la ayuda enviada tiene un significado mayor al llegar en una etapa donde la emergencia continúa, pese a que la atención pública haya disminuido. "Cuando se van los medios, la tragedia sigue. Por eso estamos orgullosos de nuestros vecinos y de saber que este apoyo está llegando justo a tiempo, desde el corazón de Magallanes al corazón de Ñuble", agregó Radonich.

Desde la comuna beneficiada, el alcalde de Trehuaco, Jorge Morales, confirmó la llegada de los camiones con la ayuda y agradeció profundamente el respaldo recibido desde el extremo sur del país. "La carga ya está en nuestra comuna y se encuentra en proceso de descarga. Estamos muy agradecidos del alcalde Claudio Radonich, de los alcaldes que colaboraron y, sobre todo, de toda la comunidad de Punta Arenas que hizo posible esta hermosa campaña en beneficio de nuestras vecinas y vecinos afectados por los incendios forestales", expresó.

La Municipalidad de Punta Arenas destacó que este tipo de acciones reflejan el sentido de comunidad y apoyo mutuo que caracterizan a los magallánicos, especialmente frente a emergencias que afectan a otras zonas del país.



