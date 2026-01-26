Punta Arenas,
26 de enero de 2026

MÉXICO Y CHILE ESTRECHAN COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN POLAR

El encuentro, que se realizará en Punta Arenas, busca definir estrategias conjuntas de investigación en el Continente Blanco y fortalecer los vínculos entre ambos países.

1 (3)

En el marco del proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, el Instituto Antártico Chileno (INACH) organizará el seminario "Laboratorio Natural Antártico. Oportunidades de colaboración México–Chile en investigación polar" con el objeto de definir nuevas estrategias de investigación conjunta en el Continente Blanco y destacar el interés científico de México en proyectos de investigación polar.

El encuentro se llevará a cabo mañana martes 27 de enero, de 09:00 a 12:30 horas, en el salón principal del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas).

En la actividad se destaca la participación de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA), del INACH y de representantes de centros de investigación regionales y universidades asociadas, quienes se reúnen para explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El seminario, destinado a fortalecer la cooperación en áreas críticas para el ecosistema global, contará con la participación de representantes de la AMEA, encabezados por su director, el Dr. Pablo Lepe, junto a los investigadores Dr. Alfredo Yáñez y la Dra. Patricia Valdespino, especialistas en microbiología. Por la parte chilena, participarán el profesor Anelio Aguayo, referente en el estudio de mamíferos marinos; el Dr. © Francisco Santa Cruz, investigador centrado en el monitoreo de kril; la Mg. Gabriela Willer, profesional del NODO Antártico; la Dra. Claudia Maturana, investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y el Instituto Milenio BASE; y la Dra. Paola Acuña, del CEQUA, entre otros.

Tras la presentación de los panelistas, el encuentro culminará con una mesa de conversación para identificar hitos concretos de colaboración binacional.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Leer Más

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Unidos por Ñuble y Biobio

UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO CONVOCA A TRANSMISIÓN NACIONAL SOLIDARIA

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

fenprussmagallanes

FENPRUSS MAGALLANES RESPALDA INTERVENCIÓN EN SAMU Y EXIGE RESGUARDAR EL CLIMA LABORAL