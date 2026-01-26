MÉXICO Y CHILE ESTRECHAN COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN POLAR

En el marco del proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, el Instituto Antártico Chileno (INACH) organizará el seminario "Laboratorio Natural Antártico. Oportunidades de colaboración México–Chile en investigación polar" con el objeto de definir nuevas estrategias de investigación conjunta en el Continente Blanco y destacar el interés científico de México en proyectos de investigación polar.

El encuentro se llevará a cabo mañana martes 27 de enero, de 09:00 a 12:30 horas, en el salón principal del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas).

En la actividad se destaca la participación de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA), del INACH y de representantes de centros de investigación regionales y universidades asociadas, quienes se reúnen para explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El seminario, destinado a fortalecer la cooperación en áreas críticas para el ecosistema global, contará con la participación de representantes de la AMEA, encabezados por su director, el Dr. Pablo Lepe, junto a los investigadores Dr. Alfredo Yáñez y la Dra. Patricia Valdespino, especialistas en microbiología. Por la parte chilena, participarán el profesor Anelio Aguayo, referente en el estudio de mamíferos marinos; el Dr. © Francisco Santa Cruz, investigador centrado en el monitoreo de kril; la Mg. Gabriela Willer, profesional del NODO Antártico; la Dra. Claudia Maturana, investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y el Instituto Milenio BASE; y la Dra. Paola Acuña, del CEQUA, entre otros.

Tras la presentación de los panelistas, el encuentro culminará con una mesa de conversación para identificar hitos concretos de colaboración binacional.

