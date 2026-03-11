11 de marzo de 2026
QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030
Carlos Bianchi, Javiera Morales y Alejandro Riquelme integrarán la representación parlamentaria de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Este 11 de marzo de 2026 se instalará el nuevo Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, instancia en la que asumirán los diputados y diputadas electos en las últimas elecciones parlamentarias.
En el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por tres parlamentarios.
Dos de ellos mantienen su escaño tras ser reelectos:
Carlos Bianchi Chelech, independiente
Javiera Morales Alvarado, Frente Amplio
A ellos se suma un nuevo integrante del distrito:
Alejandro Riquelme Ducci, Partido Republicano
La proclamación oficial de los parlamentarios fue realizada el 6 de marzo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Con esta conformación, la región mantendrá una representación parlamentaria que combina experiencia legislativa, continuidad política y nuevas figuras provenientes de la política regional.
Los diputados ejercerán sus funciones durante cuatro años, hasta marzo de 2030, período en el que deberán abordar temas clave para el territorio como desarrollo regional, conectividad, descentralización y políticas para zonas extremas.
La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.
