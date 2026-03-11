QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

Este 11 de marzo de 2026 se instalará el nuevo Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, instancia en la que asumirán los diputados y diputadas electos en las últimas elecciones parlamentarias.

En el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por tres parlamentarios.

Dos de ellos mantienen su escaño tras ser reelectos:

Carlos Bianchi Chelech , independiente

Javiera Morales Alvarado, Frente Amplio

A ellos se suma un nuevo integrante del distrito:

Alejandro Riquelme Ducci, Partido Republicano

La proclamación oficial de los parlamentarios fue realizada el 6 de marzo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Con esta conformación, la región mantendrá una representación parlamentaria que combina experiencia legislativa, continuidad política y nuevas figuras provenientes de la política regional.

Los diputados ejercerán sus funciones durante cuatro años, hasta marzo de 2030, período en el que deberán abordar temas clave para el territorio como desarrollo regional, conectividad, descentralización y políticas para zonas extremas.





