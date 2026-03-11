Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

​Carlos Bianchi, Javiera Morales y Alejandro Riquelme integrarán la representación parlamentaria de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Cámara de Diputadas y Diputados.

diputados por magalllanes 2026-2030

Este 11 de marzo de 2026 se instalará el nuevo Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, instancia en la que asumirán los diputados y diputadas electos en las últimas elecciones parlamentarias.

En el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por tres parlamentarios.

Dos de ellos mantienen su escaño tras ser reelectos:

  • Carlos Bianchi Chelech, independiente

  • Javiera Morales Alvarado, Frente Amplio

A ellos se suma un nuevo integrante del distrito:

  • Alejandro Riquelme Ducci, Partido Republicano

La proclamación oficial de los parlamentarios fue realizada el 6 de marzo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Con esta conformación, la región mantendrá una representación parlamentaria que combina experiencia legislativa, continuidad política y nuevas figuras provenientes de la política regional.

Los diputados ejercerán sus funciones durante cuatro años, hasta marzo de 2030, período en el que deberán abordar temas clave para el territorio como desarrollo regional, conectividad, descentralización y políticas para zonas extremas.



NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

cobertura especial: Cambio de mando 2026
ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

boric-admite-errores

"ASUMO LA RESPONSABILIDAD": GABRIEL BORIC ADMITE ERRORES EN CASO MONSALVE Y CASA DE ALLENDE EN SU ÚLTIMO MENSAJE AL PAÍS COMO PRESIDENTE

SEREMI DE LA MUJER DESTACA AVANCE DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

