DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME APUESTA POR DESTRABAR CONCESIONES PARA IMPULSAR LA ACUICULTURA EN MAGALLANES

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el diputado electo por la región, Alejandro Riquelme Ducci, destacó el rol clave que cumplen las empresas acuícolas en la generación de empleo y aseguró que como futuro oficialismo trabajarán en fortalecer la industria. Según indicó, actualmente la acuicultura produce entre 5.000 y 6.000 empleos directos en Magallanes, cifra que se duplica al considerar los puestos indirectos asociados a la cadena logística y de servicios.

Riquelme advirtió que en 2024 la región produjo cerca de 104 mil toneladas, pese a tener una capacidad instalada para 200 mil toneladas, lo que atribuyó al congelamiento de concesiones desde 2016 en el país y a restricciones que también afectan a Magallanes. “Si hoy con la mitad de la producción se generan 10 mil empleos, al duplicar esa capacidad podríamos generar fácilmente otros 10 mil”, sostuvo, agregando que esto elevaría los salarios promedio y dinamizaría sectores como comercio, transporte y servicios.

El parlamentario electo planteó que uno de los ejes del futuro gobierno será destrabar concesiones pendientes, particularmente en áreas como el Parque Marino Kawésqar y espacios marítimos costeros indígenas donde existen solicitudes congeladas. Explicó que, aunque actualmente existen más de 130 concesiones en la región, menos de la mitad están operativas debido a los períodos de descanso productivo que exige el ciclo de cultivo.

Finalmente, Riquelme defendió la necesidad de compatibilizar desarrollo y protección ambiental, proponiendo agilizar la tramitación de proyectos sin frenar su ejecución por procesos judiciales prolongados. “Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva y potenciar industrias que ya están generando empleo, como la ganadería, el turismo y la acuicultura”, afirmó, señalando que iniciativas como el hidrógeno verde aún representan una promesa a largo plazo frente a sectores consolidados en la región.



