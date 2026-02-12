Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME APUESTA POR DESTRABAR CONCESIONES PARA IMPULSAR LA ACUICULTURA EN MAGALLANES

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Alejandro Riquelme, Diputado Electo

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el diputado electo por la región, Alejandro Riquelme Ducci, destacó el rol clave que cumplen las empresas acuícolas en la generación de empleo y aseguró que como futuro oficialismo trabajarán en fortalecer la industria. Según indicó, actualmente la acuicultura produce entre 5.000 y 6.000 empleos directos en Magallanes, cifra que se duplica al considerar los puestos indirectos asociados a la cadena logística y de servicios.

Riquelme advirtió que en 2024 la región produjo cerca de 104 mil toneladas, pese a tener una capacidad instalada para 200 mil toneladas, lo que atribuyó al congelamiento de concesiones desde 2016 en el país y a restricciones que también afectan a Magallanes. “Si hoy con la mitad de la producción se generan 10 mil empleos, al duplicar esa capacidad podríamos generar fácilmente otros 10 mil”, sostuvo, agregando que esto elevaría los salarios promedio y dinamizaría sectores como comercio, transporte y servicios.

El parlamentario electo planteó que uno de los ejes del futuro gobierno será destrabar concesiones pendientes, particularmente en áreas como el Parque Marino Kawésqar y espacios marítimos costeros indígenas donde existen solicitudes congeladas. Explicó que, aunque actualmente existen más de 130 concesiones en la región, menos de la mitad están operativas debido a los períodos de descanso productivo que exige el ciclo de cultivo.

Finalmente, Riquelme defendió la necesidad de compatibilizar desarrollo y protección ambiental, proponiendo agilizar la tramitación de proyectos sin frenar su ejecución por procesos judiciales prolongados. “Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva y potenciar industrias que ya están generando empleo, como la ganadería, el turismo y la acuicultura”, afirmó, señalando que iniciativas como el hidrógeno verde aún representan una promesa a largo plazo frente a sectores consolidados en la región.


Reinhold Andronoff, Director Regional de Aduanas Magallanes

DIRECTOR REGIONAL DE ADUANAS MAGALLANES: "A NIVEL MUNDIAL, EL ESTÁNDAR DE REVISIÓN FÍSICA DE MERCANCÍA ES CERCANO AL 3%, QUE ES LO QUE TENEMOS EN CHILE"

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

edelmag porvenir

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Germán Flores Mora, Concejal de Punta Arenas

CONCEJAL GERMÁN FLORES RESPALDA DESIGNACIÓN DE DELEGADA PRESIDENCIAL

Foto Magdalena H

COLUMNA DE OPINIÓN | ABRIR CAMINO: MUJERES, CIENCIA Y LIDERAZGO