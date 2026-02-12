CONSEJERO REGIONAL SOBRE EL NULO AVANCE DEL SERVICIO DE SALUD EN PUERTO WILLIAMS: "NO HAN TENIDO VOLUNTAD"

​El consejero regional de Magallanes, José Luis Paredes, abordó en Buenos Días Región la compleja situación de salud que enfrenta Puerto Williams, apuntando a la falta de especialistas, problemas en las rondas médicas y cancelaciones reiteradas de horas en Punta Arenas. Según indicó, la preocupación surge directamente desde los vecinos y organizaciones locales, quienes han manifestado dificultades para acceder a atención oportuna en la provincia Antártica.



​Paredes distinguió el trabajo comprometido del personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón, pero fue crítico respecto del rol del Servicio de Salud Magallanes en la priorización de recursos y proyectos: “No es un sistema eficiente que en estos momentos esté dando el ancho. Ha habido instancias de trabajo en donde podríamos haber mejorado este sistema de salud, y siento que el Servicio de Salud Magallanes no ha tenido la voluntad”, señaló.

​El consejero también expuso las complicaciones logísticas que enfrentan los pacientes que deben viajar a Punta Arenas. Si bien el pasaje por salud es subsidiado, explicó que existen casos de cancelación de horas el mismo día de la atención, lo que obliga a reprogramaciones y nuevos traslados, generando costos adicionales y extensos tiempos de espera. En situaciones donde no hay conectividad aérea, el traslado en ferry puede implicar hasta una semana fuera de la isla.

Finalmente, Paredes cuestionó la distribución de recursos en la nueva adenda de salud 2026-2030, indicando que la provincia Antártica pasó de recibir cerca del 1% del presupuesto regional en el convenio anterior a un 0,6% con solo una iniciativa contemplada. Además, sostuvo que mientras no exista una mayor priorización y una solución estructural, como avanzar hacia la categoría de hospital insular, la brecha en salud para Puerto Williams seguirá profundizándose en la región de Magallanes.









