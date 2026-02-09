Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

CENTRAL DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA (3)

La Municipalidad de Punta Arenas envió un oficio a la Subsecretaría de Prevención del Delito con el objetivo de solicitar una aclaración formal respecto de la situación administrativa que mantiene actualmente inactivas 15 cámaras de televigilancia pertenecientes a la Central de Cámaras del municipio.

El alcalde Claudio Radonich explicó que esta situación se origina a partir de versiones contradictorias entre la subsecretaría y la empresa encargada de la mantención de dichos dispositivos, los que fueron incorporados mediante un convenio suscrito hace tres años. "Nos hemos encontrado con dos informaciones completamente opuestas: por un lado, un oficio de la subsecretaría indicando que el contrato se extendía, y al día siguiente una comunicación de la empresa señalando que aquello no era efectivo. Frente a eso, como municipalidad necesitamos certezas", señaló.

El jefe comunal recalcó que las cámaras forman parte de una política pública relevante en materia de seguridad y que no resulta aceptable que, por problemas administrativos, se afecte su funcionamiento. En ese sentido, el edil indicó que el oficio busca transparentar cuál es la versión oficial del nivel central y definir los pasos a seguir. "Aquí no puede haber dimes y diretes. La seguridad no puede manejarse con improvisación, y los vecinos no pueden verse perjudicados por falta de claridad entre instituciones", sostuvo la autoridad local.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, detalló que las 15 cámaras actualmente fuera de servicio están mayoritariamente ubicadas en barrios de la ciudad y cumplen un rol clave tanto en la prevención como en la persecución de delitos. "Estas cámaras son fundamentales para apoyar el trabajo policial y entregar mayor tranquilidad a la comunidad. Hoy se encuentran inactivas por un tema administrativo ajeno al municipio, y eso es lo que buscamos resolver", explicó.

Sanhueza agregó que, mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el municipio no puede adoptar decisiones respecto de la mantención del sistema, pese a que existe incluso una propuesta económica de la empresa para que el municipio asuma dicho costo. "Necesitamos una definición clara para actuar con responsabilidad y dentro del marco institucional", puntualizó el funcionario.

Desde el municipio recalcaron que el resto de la red de televigilancia de Punta Arenas continúa operativa y funcionando con normalidad, y que la gestión realizada apunta exclusivamente a resguardar la continuidad y el correcto funcionamiento de una herramienta clave para la seguridad comunal.


AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

ESPECIALISTAS LLAMAN A APROVECHAR EL VERANO PARA INCORPORAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD

BASE NAVAL ANTÁRTICA "CAPITÁN ARTURO PRAT" CUMPLE 79 AÑOS DE EXISTENCIA