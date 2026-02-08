Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

PAREJA DE PUNTA ARENAS SE CORONA VICECAMPEONA NACIONAL EN EL XII CAMPEONATO DE CUECA "ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES"

​ ​ En la región de Coquimbo. ​

08022026-DSC00186

Una destacada participación logró la pareja representante de la comuna de Punta Arenas, integrada por Alejandra Zúñiga Avendaño y Gonzalo Hernández Uribe, quienes obtuvieron el segundo lugar y se coronaron como Vicecampeones Nacionales de Chile en la décima segunda versión del Campeonato Nacional de Cueca "Entre Leyendas y Tradiciones". El certamen se desarrolló entre los días 03 y 08 de febrero de 2026 en la ciudad de Salamanca, Región de Coquimbo, reuniendo a exponentes de todo el país.

Durante las tres noches de competencia, los bailarines magallánicos demostraron una cueca elegante y de gran fuerza interpretativa, destacando por su prestancia, conexión y complementariedad en la pista. Su propuesta cautivó tanto al jurado como al público asistente, reflejando un trabajo serio, disciplinado y profundamente respetuoso de nuestras tradiciones.

Este importante logro es fruto de la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso que Alejandra y Gonzalo han dedicado por años a la difusión de nuestro baile nacional. Su presentación no solo representó con orgullo a Punta Arenas, sino que también puso en alto el nombre de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, reafirmando el talento artístico que existe en el extremo sur del país.

La comunidad destacó el camino recorrido por la pareja, valorando las largas jornadas de preparación, los sacrificios personales y el amor por la cueca que ambos transmiten en cada escenario. Su participación en Salamanca se transforma hoy en un hito para el folclor regional y en un ejemplo para las nuevas generaciones de cultores.

Con este vicecampeonato nacional, Alejandra Zúñiga Avendaño y Gonzalo Hernández Uribe consolidan una trayectoria marcada por la pasión y el respeto a nuestras raíces, dejando una huella en el Campeonato Nacional de Cueca "Entre Leyendas y Tradiciones" y abriendo nuevos desafíos para seguir engrandeciendo la cultura tradicional chilena.


AYUDA SOLIDARIA ENVIADA DESDE PUNTA ARENAS YA LLEGÓ A TREHUACO

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SOLDADOS CONSCRIPTOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES OPERATIVAS TRAS APROBAR CURSO DE RADIO OPERADOR DE COMBATE

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA AGROALIMENTACIÓN EN MAGALLANES