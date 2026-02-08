PAREJA DE PUNTA ARENAS SE CORONA VICECAMPEONA NACIONAL EN EL XII CAMPEONATO DE CUECA "ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES"

​ ​Una destacada participación logró la pareja representante de la comuna de Punta Arenas, integrada por Alejandra Zúñiga Avendaño y Gonzalo Hernández Uribe, quienes obtuvieron el segundo lugar y se coronaron como Vicecampeones Nacionales de Chile en la décima segunda versión del Campeonato Nacional de Cueca "Entre Leyendas y Tradiciones". El certamen se desarrolló entre los días 03 y 08 de febrero de 2026 en la ciudad de Salamanca, Región de Coquimbo, reuniendo a exponentes de todo el país.



Durante las tres noches de competencia, los bailarines magallánicos demostraron una cueca elegante y de gran fuerza interpretativa, destacando por su prestancia, conexión y complementariedad en la pista. Su propuesta cautivó tanto al jurado como al público asistente, reflejando un trabajo serio, disciplinado y profundamente respetuoso de nuestras tradiciones.



Este importante logro es fruto de la perseverancia, el esfuerzo y el compromiso que Alejandra y Gonzalo han dedicado por años a la difusión de nuestro baile nacional. Su presentación no solo representó con orgullo a Punta Arenas, sino que también puso en alto el nombre de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, reafirmando el talento artístico que existe en el extremo sur del país.



La comunidad destacó el camino recorrido por la pareja, valorando las largas jornadas de preparación, los sacrificios personales y el amor por la cueca que ambos transmiten en cada escenario. Su participación en Salamanca se transforma hoy en un hito para el folclor regional y en un ejemplo para las nuevas generaciones de cultores.



Con este vicecampeonato nacional, Alejandra Zúñiga Avendaño y Gonzalo Hernández Uribe consolidan una trayectoria marcada por la pasión y el respeto a nuestras raíces, dejando una huella en el Campeonato Nacional de Cueca "Entre Leyendas y Tradiciones" y abriendo nuevos desafíos para seguir engrandeciendo la cultura tradicional chilena. ​





