23 de enero de 2026
PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS
En prisión preventiva quedó un sujeto, acusado de atacar a su pareja con cuchillos y una motosierra en Punta Arenas, región de Magallanes.
Los hechos se remontan al 20 y 21 de enero, cuando la pareja mantuvo una discusión. Según lo expuesto por la fiscal Wendoline Acuña, el sujeto estaba ebrio al momento de lo ocurrido.
“Fue una seguidilla de actos de violencia intrafamiliar que comienzan por la ingesta alcohólica excesiva del imputado. Procedió a amenazar a la víctima en reiteradas oportunidades, la amedrentó con cuchillos y, en una de las oportunidades, la amenazó con una motosierra que fue a buscar a una dependencia del inmueble”, agregó la fiscal.
El hombre trató de encender la motosierra para atacar a la mujer. Sin embargo, la víctima pudo defenderse y forcejear, encerrándose en un dormitorio, mientras el hombre la perseguía.
La madrugada del 21 de enero, el hombre volvió a la vivienda de la víctima e ingresó tras echar abajo la puerta a patadas. Ahí, la golpeó y asfixió. Según la fiscal, con intenciones de asesinarla.
La acción fue interrumpida por la hermana de la mujer, quien llegó hasta el inmueble. En la audiencia también se detalló que el hombre mantenía una condena por violencia intrafamiliar dictada en marzo de 2025.
Finalmente, se otorgó un plazo de investigación de 90 días.
HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS
La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.
