PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

En prisión preventiva quedó un sujeto, acusado de atacar a su pareja con cuchillos y una motosierra en Punta Arenas, región de Magallanes.

Los hechos se remontan al 20 y 21 de enero, cuando la pareja mantuvo una discusión. Según lo expuesto por la fiscal Wendoline Acuña, el sujeto estaba ebrio al momento de lo ocurrido.

“Fue una seguidilla de actos de violencia intrafamiliar que comienzan por la ingesta alcohólica excesiva del imputado. Procedió a amenazar a la víctima en reiteradas oportunidades, la amedrentó con cuchillos y, en una de las oportunidades, la amenazó con una motosierra que fue a buscar a una dependencia del inmueble”, agregó la fiscal.

El hombre trató de encender la motosierra para atacar a la mujer. Sin embargo, la víctima pudo defenderse y forcejear, encerrándose en un dormitorio, mientras el hombre la perseguía.

La madrugada del 21 de enero, el hombre volvió a la vivienda de la víctima e ingresó tras echar abajo la puerta a patadas. Ahí, la golpeó y asfixió. Según la fiscal, con intenciones de asesinarla.

La acción fue interrumpida por la hermana de la mujer, quien llegó hasta el inmueble. En la audiencia también se detalló que el hombre mantenía una condena por violencia intrafamiliar dictada en marzo de 2025.

Finalmente, se otorgó un plazo de investigación de 90 días.

Fuente: biobiochile.cl

Este artículo describe un proceso judicial en curso

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.

​(Artículo 04 del Código Procesal Penal)

Violencia contra la mujer

Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia al 149 de Carabineros, recibe orientación llamando al número corto 1455 del Sernameg.





