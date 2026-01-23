Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de enero de 2026

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

​El hombre trató de encender la motosierra para atacar a la mujer. Sin embargo, la víctima pudo defenderse y forcejear,

femicidiofrustradopuq

En prisión preventiva quedó un sujeto, acusado de atacar a su pareja con cuchillos y una motosierra en Punta Arenasregión de Magallanes.

Los hechos se remontan al 20 y 21 de enero, cuando la pareja mantuvo una discusión. Según lo expuesto por la fiscal Wendoline Acuña, el sujeto estaba ebrio al momento de lo ocurrido.

“Fue una seguidilla de actos de violencia intrafamiliar que comienzan por la ingesta alcohólica excesiva del imputado. Procedió a amenazar a la víctima en reiteradas oportunidades, la amedrentó con cuchillos y, en una de las oportunidades, la amenazó con una motosierra que fue a buscar a una dependencia del inmueble”, agregó la fiscal.

El hombre trató de encender la motosierra para atacar a la mujer. Sin embargo, la víctima pudo defenderse y forcejear, encerrándose en un dormitorio, mientras el hombre la perseguía.

La madrugada del 21 de enero, el hombre volvió a la vivienda de la víctima e ingresó tras echar abajo la puerta a patadas. Ahí, la golpeó y asfixió. Según la fiscal, con intenciones de asesinarla.

La acción fue interrumpida por la hermana de la mujer, quien llegó hasta el inmueble. En la audiencia también se detalló que el hombre mantenía una condena por violencia intrafamiliar dictada en marzo de 2025.

Finalmente, se otorgó un plazo de investigación de 90 días.

Fuente: biobiochile.cl  

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
​(Artículo 04 del Código Procesal Penal)

 Violencia contra la mujer
Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia al 149 de Carabineros, recibe orientación llamando al número corto 1455 del Sernameg.



accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

hcmvisualizador
nuestrospodcast
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
GRUPAL INACAP

RECONOCIMIENTO EXALUMNOS DESTACADOS 2025 INACAP PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
avbulnes

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250