8 de marzo de 2026
REGISTRAN A CACHORRO DE ZORRO CULPEO CRECIENDO EN RESERVA LAGUNA PARRILLAR
El registro fue compartido por la administración de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, destacando el desarrollo del pequeño ejemplar al interior del área protegida.
Un tierno registro de un cachorro de zorro culpeo fue compartido recientemente por la administración de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, mostrando al pequeño animal desenvolviéndose de forma natural en su hábitat.
En las imágenes se observa al joven ejemplar sacándose un cadillo de su pelaje y continuando con sus actividades habituales, como explorar el entorno, jugar y aprender comportamientos propios de su especie.
Desde la reserva señalaron que el cachorro continúa creciendo y desarrollando habilidades clave para su supervivencia.
El registro también refleja la importancia de las áreas silvestres protegidas para el resguardo de la fauna nativa, permitiendo que especies como el zorro culpeo puedan desarrollarse en un entorno seguro y natural.
PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS
Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias en el lugar del hallazgo ocurrido en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral.
