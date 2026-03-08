REGISTRAN A CACHORRO DE ZORRO CULPEO CRECIENDO EN RESERVA LAGUNA PARRILLAR

Un tierno registro de un cachorro de zorro culpeo fue compartido recientemente por la administración de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, mostrando al pequeño animal desenvolviéndose de forma natural en su hábitat.

En las imágenes se observa al joven ejemplar sacándose un cadillo de su pelaje y continuando con sus actividades habituales, como explorar el entorno, jugar y aprender comportamientos propios de su especie.

Desde la reserva señalaron que el cachorro continúa creciendo y desarrollando habilidades clave para su supervivencia.

​

El registro también refleja la importancia de las áreas silvestres protegidas para el resguardo de la fauna nativa, permitiendo que especies como el zorro culpeo puedan desarrollarse en un entorno seguro y natural.



​

