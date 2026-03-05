Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

​Se trata de dos terrenos contiguos ubicados al sur oriente de la ciudad de Puerto Natales colindantes con el límite urbano y la Avenida Última Esperanza.

natales suelo

La iniciativa presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominada “Adquisición de terrenos para el desarrollo habitacional de Puerto Natales”, fue aprobada por 14 votos a favor y uno en contra, en la sesión realizada la última semana de febrero.

“Agradecemos al Consejo Regional haber acogido favorablemente la propuesta de adquisición de terrenos en directo beneficio de las familias con urgencia habitacional de Puerto Natales. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la equidad territorial a través de uno de los pilares fundamentales del Plan de Emergencia Habitacional que es el incremento del banco de suelo público para dar continuidad a esta exitosa política pública”, señaló el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

La iniciativa fue expuesta previamente en la comisión de infraestructura, patrimonio y desarrollo territorial del Consejo Regional, informando que el terreno tendrá una cabida mínima de 146 viviendas, cantidad que podría incrementarse significativamente si se opta por densificación en altura u otra tipología habitacional que permita una cabida más eficiente en el terreno.

El Gobernador Regional Jorge Flies Añón destacó los logros de la mesa de suelo público establecida en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional en todas las provincias “Hemos sumado al banco de terreno más de 4 hectáreas en un espacio de desarrollo urbano en Puerto Natales, que no solamente nos va a permitir tener un resguardo para el próximo conjunto habitacional, sino que también está reservando terreno para un recinto educacional.

En efecto, de las 4,15 hectáreas, se destinará un paño de media hectárea para ser traspasada a la Seremi de Educación con el fin de destinarlo a un establecimiento educacional.

El Director Regional(S) del Serviu, Omar González Asenjo, explicó “Luego de la aprobación de los recursos, el Gobierno Regional debe tramitar las respectivas compraventas para obtener la inscripción y posteriormente, una vez que los actos son tomados de razón por la Contraloría, viene la transferencia al Serviu para poder generar proyectos habitacionales”.

Plan de Emergencia Habitacional en Última Esperanza

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, se han entregado 596 viviendas en la Provincia de Última Esperanza y se encuentran en construcción 463 viviendas, totalizando 1.059 viviendas gestionadas en el periodo de Gobierno.

Los conjuntos habitacionales en construcción corresponden a 304 viviendas en “Fiordos del Sur 1 y 2” y 159 viviendas en “Glaciar Pingo”, todos en la comuna de Natales.

En tanto las soluciones habitacionales sin deuda ya entregadas corresponden a 239 viviendas y departamentos de los “Condominios Costaneras 1, 2 y 3”; 81 viviendas en “Brisas del Mar”; 113 en “Sol del Pacífico”; 150 viviendas en el conjunto habitacional “Pueblos Originarios”, y 3 viviendas individuales de reconstrucción en Puerto Natales. En la comuna de Torres del Paine, se construyeron 10 viviendas en el conjunto habitacional “Esperanza”, como parte del primer llamado regional del Programa de Habitabilidad Rural D.S.N°10.

Se debe considerar, además, la construcción de un condominio de 25 viviendas tuteladas para personas mayores en la capital provincial de Última Esperanza.

MINVU - Visita Presidente a ex Club Hípico_1

PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

militares
nuestrospodcast
natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
respublica

INSTITUTO RES PUBLICA ANALIZA CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CABLE SUBMARINO CON CHINA A DÍAS DEL TRASPASO DE MANDO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
junjimagallanes

JUNJI MAGALLANES RETOMA ACTIVIDADES Y PROYECTA AÑO 2026 CON ÉNFASIS EN CALIDAD Y COBERTURA