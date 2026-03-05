MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

La iniciativa presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominada “Adquisición de terrenos para el desarrollo habitacional de Puerto Natales”, fue aprobada por 14 votos a favor y uno en contra, en la sesión realizada la última semana de febrero.

“Agradecemos al Consejo Regional haber acogido favorablemente la propuesta de adquisición de terrenos en directo beneficio de las familias con urgencia habitacional de Puerto Natales. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la equidad territorial a través de uno de los pilares fundamentales del Plan de Emergencia Habitacional que es el incremento del banco de suelo público para dar continuidad a esta exitosa política pública”, señaló el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

La iniciativa fue expuesta previamente en la comisión de infraestructura, patrimonio y desarrollo territorial del Consejo Regional, informando que el terreno tendrá una cabida mínima de 146 viviendas, cantidad que podría incrementarse significativamente si se opta por densificación en altura u otra tipología habitacional que permita una cabida más eficiente en el terreno.

El Gobernador Regional Jorge Flies Añón destacó los logros de la mesa de suelo público establecida en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional en todas las provincias “Hemos sumado al banco de terreno más de 4 hectáreas en un espacio de desarrollo urbano en Puerto Natales, que no solamente nos va a permitir tener un resguardo para el próximo conjunto habitacional, sino que también está reservando terreno para un recinto educacional.

En efecto, de las 4,15 hectáreas, se destinará un paño de media hectárea para ser traspasada a la Seremi de Educación con el fin de destinarlo a un establecimiento educacional.

El Director Regional(S) del Serviu, Omar González Asenjo, explicó “Luego de la aprobación de los recursos, el Gobierno Regional debe tramitar las respectivas compraventas para obtener la inscripción y posteriormente, una vez que los actos son tomados de razón por la Contraloría, viene la transferencia al Serviu para poder generar proyectos habitacionales”.

Plan de Emergencia Habitacional en Última Esperanza

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, se han entregado 596 viviendas en la Provincia de Última Esperanza y se encuentran en construcción 463 viviendas, totalizando 1.059 viviendas gestionadas en el periodo de Gobierno.

Los conjuntos habitacionales en construcción corresponden a 304 viviendas en “Fiordos del Sur 1 y 2” y 159 viviendas en “Glaciar Pingo”, todos en la comuna de Natales.

En tanto las soluciones habitacionales sin deuda ya entregadas corresponden a 239 viviendas y departamentos de los “Condominios Costaneras 1, 2 y 3”; 81 viviendas en “Brisas del Mar”; 113 en “Sol del Pacífico”; 150 viviendas en el conjunto habitacional “Pueblos Originarios”, y 3 viviendas individuales de reconstrucción en Puerto Natales. En la comuna de Torres del Paine, se construyeron 10 viviendas en el conjunto habitacional “Esperanza”, como parte del primer llamado regional del Programa de Habitabilidad Rural D.S.N°10.

Se debe considerar, además, la construcción de un condominio de 25 viviendas tuteladas para personas mayores en la capital provincial de Última Esperanza.