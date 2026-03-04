Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

CONSEJERA ROXANA GALLARDO ESPERA FUTURAS AUTORIDADES CON “LOS PIES EN EL TERRITORIO” EN MAGALLANES

Buenos días región.

coregallardo

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Consejera Regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó diversos temas de contingencia política y administrativa de la región, en el marco del próximo cambio de gobierno que se concretará el 11 de marzo.

Respecto a las expectativas frente a quienes asumirán las seremías en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, la consejera expresó que “ojala que quienes asuman los cargos sean personas que tengan los pies en el territorio, que sea gente de la región que conozca la región y que conozca los problemas que tiene nuestra región”. En ese sentido, enfatizó la importancia de que las futuras autoridades cuenten con experiencia y conocimiento directo de la realidad magallánica y sus problemas.

En relación con el vínculo que debiera existir entre el mandatario electo y el gobernador regional Jorge Flies, Gallardo señaló: “espero que exista una buena relación una cosa es el cambio de gobierno pero otra cosa es el gobernador de magallanes y nuestro consejo regional”. Asimismo, manifestó su inquietud frente a eventuales tensiones políticas, indicando que “me preocupa que si no existe una buena relación puedan verse afectados los magallánicos”. Recordó además que el Gobierno Regional y el Consejo Regional son los organismos encargados de aprobar y otorgar los montos para los distintos proyectos contemplados para la región, por lo que una coordinación adecuada resulta fundamental para el desarrollo territorial.

Durante la conversación también se refirió a las auditorías realizadas al Gobierno Regional, la disminución de montos para el Fondema y la ejecución con desfase del FNDR 2025. Sobrelas auditorías afirmó que “se llego a la conclusión de que hay un desorden generalizado que se ha ido incrementando en los últimos años, es un tema super administrativo”. La consejera lamentó que, a medida que han aumentado los recursos destinados a distintos proyectos, se ha vuelto más complejo realizar un seguimiento adecuado y asegurar un correcto uso de los fondos públicos.



corearecheta

RODOLFO ARECHETA PIDE QUE NUEVO GOBIERNO “HAGA CUMPLIR LA LEY” Y CUESTIONA RENDICIONES PENDIENTES EN EL GORE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BENCINAS ACUMULAN BAJA DE 65 PESOS EN UN MES

BENCINAS SUBIRÁN ESTE JUEVES: ENAP ANUNCIA ALZA DE HASTA $20 POR LITRO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Imagen_NovaAustral2

FORMALIZAN A EXTRABAJADOR DE NOVA AUSTRAL POR SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMONES DESDE CENTRO DE CULTIVO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CIMAR

EN DESARROLLO EL PRIMER CRUCERO CIMAR EN TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO