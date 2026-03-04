CONSEJERA ROXANA GALLARDO ESPERA FUTURAS AUTORIDADES CON “LOS PIES EN EL TERRITORIO” EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Consejera Regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, abordó diversos temas de contingencia política y administrativa de la región, en el marco del próximo cambio de gobierno que se concretará el 11 de marzo.

Respecto a las expectativas frente a quienes asumirán las seremías en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, la consejera expresó que “ojala que quienes asuman los cargos sean personas que tengan los pies en el territorio, que sea gente de la región que conozca la región y que conozca los problemas que tiene nuestra región”. En ese sentido, enfatizó la importancia de que las futuras autoridades cuenten con experiencia y conocimiento directo de la realidad magallánica y sus problemas.

En relación con el vínculo que debiera existir entre el mandatario electo y el gobernador regional Jorge Flies, Gallardo señaló: “espero que exista una buena relación una cosa es el cambio de gobierno pero otra cosa es el gobernador de magallanes y nuestro consejo regional”. Asimismo, manifestó su inquietud frente a eventuales tensiones políticas, indicando que “me preocupa que si no existe una buena relación puedan verse afectados los magallánicos”. Recordó además que el Gobierno Regional y el Consejo Regional son los organismos encargados de aprobar y otorgar los montos para los distintos proyectos contemplados para la región, por lo que una coordinación adecuada resulta fundamental para el desarrollo territorial.

Durante la conversación también se refirió a las auditorías realizadas al Gobierno Regional, la disminución de montos para el Fondema y la ejecución con desfase del FNDR 2025. Sobrelas auditorías afirmó que “se llego a la conclusión de que hay un desorden generalizado que se ha ido incrementando en los últimos años, es un tema super administrativo”. La consejera lamentó que, a medida que han aumentado los recursos destinados a distintos proyectos, se ha vuelto más complejo realizar un seguimiento adecuado y asegurar un correcto uso de los fondos públicos.





