TRAS PRESIÓN REGIONAL, DIPRES LIBERA $15.500 MILLONES PARA ENFRENTAR DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN MAGALLANES

Un primer desembolso por $15.500 millones fue autorizado para la Región de Magallanes, recursos que permitirán comenzar a pagar la denominada “deuda flotante” del Gobierno Regional, correspondiente a compromisos adquiridos hasta el 31 de diciembre y que no habían sido transferidos oportunamente por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El consejero regional Juan Morano (DC) señaló que la medida representa un avance en la superación del problema presupuestario de caja que afectaba a la región. Explicó que esta situación había generado dificultades en empresas ejecutoras de obras y proyectos, especialmente por retrasos en pagos durante noviembre y diciembre, lo que impactó el cumplimiento de obligaciones laborales y el desarrollo de trabajos en curso.

Las gestiones se concretaron en una reunión entre la Dipres y representantes de los Gobiernos Regionales, instancia en la que participó la Asociación de Gobernadores Regionales (Agore). Desde Magallanes, el CORE había advertido hace dos semanas sobre la gravedad del escenario financiero, buscando acelerar una solución.

Morano indicó que los recursos debieran comenzar a transferirse en los próximos días, permitiendo que los pagos se regularicen durante la próxima semana. No obstante, precisó que aún restan montos por liberar y expresó su expectativa de que la totalidad de los fondos pendientes pueda completarse antes de marzo, para retomar un funcionamiento presupuestario normal en la región.









