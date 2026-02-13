Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

TRAS PRESIÓN REGIONAL, DIPRES LIBERA $15.500 MILLONES PARA ENFRENTAR DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN MAGALLANES

Buenos Días Región

Juan Morano, Consejero Regional
Un primer desembolso por $15.500 millones fue autorizado para la Región de Magallanes, recursos que permitirán comenzar a pagar la denominada “deuda flotante” del Gobierno Regional, correspondiente a compromisos adquiridos hasta el 31 de diciembre y que no habían sido transferidos oportunamente por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El consejero regional Juan Morano (DC) señaló que la medida representa un avance en la superación del problema presupuestario de caja que afectaba a la región. Explicó que esta situación había generado dificultades en empresas ejecutoras de obras y proyectos, especialmente por retrasos en pagos durante noviembre y diciembre, lo que impactó el cumplimiento de obligaciones laborales y el desarrollo de trabajos en curso.

Las gestiones se concretaron en una reunión entre la Dipres y representantes de los Gobiernos Regionales, instancia en la que participó la Asociación de Gobernadores Regionales (Agore). Desde Magallanes, el CORE había advertido hace dos semanas sobre la gravedad del escenario financiero, buscando acelerar una solución.

Morano indicó que los recursos debieran comenzar a transferirse en los próximos días, permitiendo que los pagos se regularicen durante la próxima semana. No obstante, precisó que aún restan montos por liberar y expresó su expectativa de que la totalidad de los fondos pendientes pueda completarse antes de marzo, para retomar un funcionamiento presupuestario normal en la región.


Rodolfo Mondaca, Ex Consejero Regional

EX CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE FALTA DE INICIATIVA EN PUERTO WILLIAMS: "NO HAY ALGO DONDE DIGA ESTO ES FRUTO DE ESTE GOBIERNO"

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

Buenos Días Región

Buenos Días Región

NACIONAL OSORNO 4
ultimo gabinete boric

PRESIDENTE BORIC ENCABEZÓ CONSEJO DE GABINETE FINAL: "TRABAJAREMOS HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

galeria palace amor

GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS CELEBRA SAN VALENTÍN CON ARTE LOCAL, MÚSICA EN VIVO Y PREMIOS EN PLENO CENTRO DE MAGALLANES

report-january-2026

INTERCAMBIO COMERCIAL: CHILE INICIÓ EL AÑO SUPERANDO POR PRIMERA VEZ LA BARRERA DE LOS US$ 18.000 MILLONES EN TAN SOLO EL PRIMER MES DEL 2026