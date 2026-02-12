Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

RESERVA NACIONAL MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR SUS 94 AÑOS CON ACTIVIDADES ABIERTAS

Buenos Días Región

Fernando Valenzuela, Reserva Nacional Magallanes

​La Reserva Nacional Magallanes conmemora este 13 de febrero sus 94 años de historia. Creada en 1932, el área protegida hoy se consolida como un espacio destinado exclusivamente a la conservación y el senderismo. Actualmente no está permitido acampar y cuenta con diversos circuitos, el más extenso de 10 kilómetros, además de un proyecto para conectar todos los senderos y alcanzar aproximadamente 18 kilómetros de recorrido en la próxima temporada.

Fernando Valenzuela, profesional de apoyo de guardaparques, destacó la riqueza natural del lugar, especialmente en avifauna. En la reserva se ha monitoreado, por ejemplo, la nidificación de tucúqueres además de la presencia de carpinteros y cometocinos.

Las actividades conmemorativas comenzaron este lunes 9 de febrero y se extenderán hasta el miércoles 19 del mismo mes, contemplando 15 iniciativas gratuitas que ya superan los 300 inscritos. Entre ellas destacan visitas guiadas a las antiguas minas de carbón, donde aún se conservan rieles y vestigios históricos, recorridos geológicos, avistamiento de aves y talleres educativos como “Mini geólogos”, orientado a niños y sus familias.

También se están desarrollando experiencias como los “baños de naturaleza”, una práctica de origen japonés que busca fomentar la conexión sensorial con el entorno a través de caminatas guiadas e incluso actividades como el grounding. Desde la administración de la reserva reiteraron el llamado a la comunidad magallánica a valorar y conocer este espacio natural.



Claudio Radonich, Alcalde Punta Arenas

ALCALDE RADONICH ABORDA INCENDIOS, CAMPAÑA SOLIDARIA Y ACTIVIDADES DE VERANO EN PUNTA ARENAS

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

camino al andino pintura (5)

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Parque Torres del Paine

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

fiscalización seremi salud

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES