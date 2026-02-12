RESERVA NACIONAL MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR SUS 94 AÑOS CON ACTIVIDADES ABIERTAS

​La Reserva Nacional Magallanes conmemora este 13 de febrero sus 94 años de historia. Creada en 1932, el área protegida hoy se consolida como un espacio destinado exclusivamente a la conservación y el senderismo. Actualmente no está permitido acampar y cuenta con diversos circuitos, el más extenso de 10 kilómetros, además de un proyecto para conectar todos los senderos y alcanzar aproximadamente 18 kilómetros de recorrido en la próxima temporada.



Fernando Valenzuela, profesional de apoyo de guardaparques, destacó la riqueza natural del lugar, especialmente en avifauna. En la reserva se ha monitoreado, por ejemplo, la nidificación de tucúqueres además de la presencia de carpinteros y cometocinos.



Las actividades conmemorativas comenzaron este lunes 9 de febrero y se extenderán hasta el miércoles 19 del mismo mes, contemplando 15 iniciativas gratuitas que ya superan los 300 inscritos. Entre ellas destacan visitas guiadas a las antiguas minas de carbón, donde aún se conservan rieles y vestigios históricos, recorridos geológicos, avistamiento de aves y talleres educativos como “Mini geólogos”, orientado a niños y sus familias.



También se están desarrollando experiencias como los “baños de naturaleza”, una práctica de origen japonés que busca fomentar la conexión sensorial con el entorno a través de caminatas guiadas e incluso actividades como el grounding. Desde la administración de la reserva reiteraron el llamado a la comunidad magallánica a valorar y conocer este espacio natural.









​

