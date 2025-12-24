DÚO LLUVIA ÁCIDA CULMINA CONMEMORACIÓN DE SUS 30 AÑOS CON DISCO DE VERSIONES Y REMIXES A CARGO DE MÚSICOS MAGALLÁNICOS

El dúo puntarenense de música electrónica LLUVIA ÁCIDA cumplió durante este 2025 tres décadas de vida y lo celebraron con variadas actividades. Ofrecieron un concierto de celebración en Mayo pasado en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", y se desplazaron a Santiago para participar en la celebración de los 20 Años del sello Pueblo Nuevo en el Centro Cultural de España y en el evento "Anexo: Noche de Brujas". Para culminar este ciclo, donde ofrecieron espectáculos que repasaron su trayectoria mediante música e imágenes, LLUVIA ÁCIDA acaba de publicar un disco llamado "Convergencia", donde artistas magallánicos reversionan y remezclan temas extraídos de la discografía del dúo.

"Hemos cumplido 30 Años como dúo LLUVIA ÁCIDA. Ha sido un viaje rico en vivencias y amistades. Y también nuestra forma de explorar nuestro propio territorio mediante el sonido. Sus habitantes vivos y sus muertos, sus paisajes naturales e industriales, sus promesas y sus ruinas, todo eso está presente en nuestra música. Y creemos que ahora corresponde que otros músicos tomen el micrófono. Es así como les propusimos a solistas y bandas magallánicas, la mayoría residentes en la región, que hagan suyos temas de nuestra discografía y desarrollen algo nuevo a partir de ahí", explican Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. "CONVERGENCIA" incluye 14 temas, que son abordados no solo desde el sonido electrónico, sino también el pop, la psicodelia, el rock industrial, el postpunk y el ambient. Participan la banda de Puerto Natales RETROVOLTAJE y los puntarenenses AVENAVE, DURRUTY, ADRIETA, FRANK SINANTHRAX, GABI GÓMEZ, NAVE/RAW, GIO FOSCHINO, NICOLÁS VARAS, LOS KLASKY! y POLAROIDSOUND SYSTEM. A ellos se suman desde Santiago DJ' HAIN y desde Castro el dúo INTERESTELLAR.

Para LLUVIA ÁCIDA esta publicación no es un "disco tributo", sino una forma de mostrar la riqueza de la actual escena musical de la Patagonia Austral y lo que esta puede aportar al país. "Si hay algo que siempre quisimos fue aportar a la Música Magallánica una sensibilidad musical moderna y, al mismo tiempo, conectada con nuestras raíces más profundas. Creemos que en este disco esas semillas que comenzamos a lanzar hace ya tres décadas florecen hoy en plenitud. Nuestro sincero agradecimiento a todos los colegas que aquí figuran, por su voluntad y entusiasmo para dar vida a esta convergencia", expresó el dúo LLUVIA ÁCIDA. "CONVERGENCIA" puede escucharse en las páginas de Bandcamp y You Tube de Eolo Producciones, así como próximamente en otras plataformas digitales.

Links:

Bandcamp:

https://eoloproducciones.bandcamp.com/album/convergencia-2025

You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=lRtjqOQM1yk

