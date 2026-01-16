16 de enero de 2026
TRIBUTO A CHARLY GARCÍA Y SPINETTA ESTE VIERNES 16 DE ENERO EN PUERTO NATALES
FIGURACIÓN regresa desde Río Turbio para rendir homenaje a los íconos inmortales del rock latino: Charly García y Luis Alberto Spinetta.
TRIBUTO IMPERDIBLE
Una noche única donde la energía, la nostalgia y la poesía se funden en cada acorde. FIGURACIÓN revive la obra de dos genios que marcaron generaciones y siguen inspirando corazones en toda Latinoamérica.
📅 Viernes 16 de enero
⏰ 22:30 hrs
📍 Clandestino's Bar
🎟 Entrada: $5.000
Más que un concierto, este espectáculo es un viaje emocional por lo mejor del rock argentino. Una celebración que invita a cantar, sentir y compartir la magia de García y Spinetta en un ambiente íntimo y vibrante.
ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA
Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.
