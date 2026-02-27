27 de febrero de 2026
GUAGUATECA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 SE CONSOLIDA COMO ESPACIO DE FOMENTO LECTOR PARA LA PRIMERA INFANCIA EN PUNTA ARENAS
La iniciativa impulsada por el Servicio del Patrimonio Cultural y la Seremi de las Culturas promueve el acercamiento temprano a la lectura mediante actividades lúdicas dirigidas a niños y niñas.
La Guaguateca de la Biblioteca Pública N°47 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) continúa posicionándose como un espacio clave para el fomento lector en la primera infancia, tras recibir a un grupo de párvulos de la Sala Cuna y Jardín Infantil Ronda de Colores en una jornada de mediación lectora desarrollada en Punta Arenas.
La actividad fue liderada por la encargada de la biblioteca, Fernanda Poblete, y contó con la participación del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien dio la bienvenida guiando un espacio inicial de vocalización, relajación y meditación orientado a estimular la atención y participación de los niños y niñas.
Durante la visita, el grupo participó en dos cuentacuentos: “Prohibido decir caca”, apoyado con material didáctico preparado por el equipo bibliotecario, y “Conejo y sombrero”, presentado mediante la técnica japonesa Kamishibai, que combina narración oral e ilustración. Posteriormente, los párvulos exploraron libremente la colección infantil disponible, fortaleciendo el vínculo temprano con los libros.
Desde el Serpat destacaron que, desde su apertura en septiembre de 2025, la guaguateca mantiene una programación permanente orientada a familias y establecimientos educacionales, consolidándose como un espacio cultural dedicado al desarrollo integral de la infancia y al acceso temprano a la lectura en la región.
