MUSEOS DEL SERPAT PARTICIPAN EN ENCUENTRO BINACIONAL

Representantes de los museos del Servicio del Patrimonio en la región participaron en el Encuentro Binacional de Museos de Patagonia Sur-Sur, realizado entre el 16 y 18 de octubre pasado. La organización de la 15° edición de este espacio de reunión e intercambio de experiencias estuvo a cargo del Complejo de Museos de Perito Moreno, en la Provincia de Santa Cruz (Argentina).

La delegación de museos pertenecientes al Servicio del Patrimonio Cultural de la región estuvo integrada por las profesionales Guillermina Saldivia, encargada de Colecciones del Museo Territorial Yagan Usi Martín González Calderón y Vania Gessel, encargada de Educación y Mediación del Museo Regional de Magallanes, quien también representó a la Red de Museos de Magallanes.

El encuentro nació en 2005 como una iniciativa espontánea del Museo Virginia Chonquitel de Río Grande, al reconocer que los museos de ambos países compartían territorios y patrimonios con una fuerte afinidad cultural, pero con escasa articulación. Desde 2012 se realiza ininterrumpidamente intercalando la sede entre Chile y Argentina, con objeto de reunir a todos los museos de la Patagonia para que sus equipos compartan experiencias, metodologías educativas, estrategias interpretativas, métodos en el manejo de colecciones, entre otros temas. El llamado de este año fue a reflexionar sobre "Museos y Frontera", desde las diferencias, puntos de unión y aquellos espacios en que los límites geográficos se desdibujan.

Como parte del programa, los participantes tuvieron una visita guiada especial a la Cueva de las Manos y compartieron momentos de reflexión y de intercambio de información en las actividades que se desarrollaron tanto en el Complejo de Museos, en el Salón Iturrioz, como en el Museo Carlos Gradin. Al finalizar, se expusieron las conclusiones al plenario y se definió a Chile como país anfitrión para 2026, en particular a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para lo cual el equipo del Serpat se encuentra evaluando diferentes alternativas de sede para su realización.





