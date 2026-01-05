Punta Arenas,
5 de enero de 2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES DA LA BIENVENIDA AL PRIMER BEBÉ NACIDO EN 2026

​Aaron Ignacio Ruiz González pesó 3 kilos 350 gramos y midió 48 centímetros al nacer.

bebenatales2026

Con gran alegría, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales dio la bienvenida al primer natalino de 2026. Se trata de Aaron Ignacio Ruiz González, quien nació este lunes 5 de enero a las 4:55 horas, en buenas condiciones de salud.

Hasta el recinto asistencial llegó el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, quien junto al equipo médico directivo del hospital visitó a la familia para entregar sus felicitaciones y reconocer el compromiso y profesionalismo del personal de Maternidad.

El recién nacido midió 48 centímetros y pesó 3 kilos 350 gramos. Es hijo de Nicole y Brian, y hermano menor de Dylan, de un año y siete meses. Desde el hospital destacaron la dedicación y calidez del equipo de salud, fundamentales para brindar una atención oportuna y de calidad en este significativo acontecimiento.



bebe2026puq

EL PRIMER NACIMIENTO DE 2026 EN MAGALLANES SE REGISTRÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

Leer Más

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

proclamacion-kast

TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

bebenatales2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES DA LA BIENVENIDA AL PRIMER BEBÉ NACIDO EN 2026

MUNICIPIO INVITA A LOS VECINOS A PARTICIPAR EN JORNADAS PÚBLICAS PARA DEFINIR LA IMAGEN OBJETIVO DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS