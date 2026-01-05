HOSPITAL DE PUERTO NATALES DA LA BIENVENIDA AL PRIMER BEBÉ NACIDO EN 2026

Con gran alegría, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales dio la bienvenida al primer natalino de 2026. Se trata de Aaron Ignacio Ruiz González, quien nació este lunes 5 de enero a las 4:55 horas, en buenas condiciones de salud.

Hasta el recinto asistencial llegó el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, quien junto al equipo médico directivo del hospital visitó a la familia para entregar sus felicitaciones y reconocer el compromiso y profesionalismo del personal de Maternidad.

El recién nacido midió 48 centímetros y pesó 3 kilos 350 gramos. Es hijo de Nicole y Brian, y hermano menor de Dylan, de un año y siete meses. Desde el hospital destacaron la dedicación y calidez del equipo de salud, fundamentales para brindar una atención oportuna y de calidad en este significativo acontecimiento.





