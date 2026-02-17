Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de febrero de 2026

AGUAS MAGALLANES ABRE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO PARA FUTUROS PROFESIONALES

​Durante este periodo estival, once estudiantes de diversas especialidades desarrollan su práctica profesional en distintas áreas de la compañía.

Estudiantes_AMA

Abrir espacios de aprendizaje, acompañar a las nuevas generaciones y aportar a su formación profesional es parte del compromiso que Aguas Magallanes mantiene con la región. Durante este periodo estival, once estudiantes de diversas especialidades desarrollan su práctica profesional en distintas áreas de la compañía, destacando el buen clima laboral, el acompañamiento de los equipos y la posibilidad de aplicar conocimientos en un entorno real.

Entre ellos, se encuentran estudiantes de ingeniería que realizan sus prácticas en áreas clave de la operación. Sofía Vidal Concha, estudiante de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y oriunda de Punta Arenas, realiza su primera práctica en el área de Infraestructura. "Ha sido una experiencia muy positiva. Me ha llamado la atención lo ordenada que es la empresa y la preocupación del equipo por explicarme, acompañarme y asignarme tareas desafiantes. He podido aplicar contenidos que vi en la universidad, lo que resulta muy motivador", comentó.

Desde el área de Producción y Depuración, Alejandro Miranda Cárdenas, estudiante de Ingeniería Civil Química, también vive su primera experiencia laboral. "Uno asume que el agua simplemente está, pero detrás hay un proceso enorme que no se ve: logística, equipos, análisis, transporte de químicos. Ver todo eso en terreno es impresionante y muy formativo", señaló. Alejandro destacó además el ambiente humano de la empresa: "Como practicante uno se siente bienvenido, valorado y respetado, y eso marca una gran diferencia".

A ellos se suma Joaquín Tapia Troncoso, estudiante de Ingeniería en Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien llegó desde Santiago a realizar su última práctica profesional en la sanitaria. Joaquín valoró tanto la experiencia profesional como personal de desarrollar su práctica en la Región de Magallanes. "Fue una gran oportunidad. Me permitió desarrollarme de forma interdisciplinaria, aprender procesos distintos a los de mi carrera y prepararme para enfrentar distintos desafíos laborales", indicó. Junto con el aprendizaje técnico, Joaquín destacó el vínculo con Magallanes. "Era mi primera vez en esta región y me sorprendió mucho. Es un lugar precioso, tranquilo, con paisajes increíbles. He podido conocer distintos lugares y vivir una experiencia que va más allá de lo profesional", agregó.

Desde Aguas Magallanes destacaron que recibir estudiantes en práctica no solo contribuye a su formación, sino que también fortalece el vínculo entre la empresa, la comunidad y el desarrollo regional y del país. 

Finalmente, los futuros profesionales participaron en un desayuno de camaradería junto al gerente regional, Christian Adema Galetovic, y al subgerente de Operaciones, Job Contreras Sáez, instancia en la que los jóvenes pudieron compartir sus motivaciones, aprendizajes y desafíos vividos en cada equipo de trabajo. Asimismo, participaron en una visita a la captación Laguna Lynch y a la Planta de Producción de Agua Potable de Punta Arenas, con el objetivo de conocer en terreno el proceso que permite asegurar el suministro a miles de familias de la región.



Mantenimiento aguas magallanes

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SE INVERTIRÁN 162 MILLONES DE DÓLARES EN OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Leer Más

El proyecto considera la ampliación de la superficie actual de 6.700 m2 a 16.000 m2, y la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, considerándose equipamiento e instalaciones, a fin de entregar un mejor servicio a los pasajeros y a las líneas aéreas.

El proyecto considera la ampliación de la superficie actual de 6.700 m2 a 16.000 m2, y la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, considerándose equipamiento e instalaciones, a fin de entregar un mejor servicio a los pasajeros y a las líneas aéreas.

aeropuerto puq
nuestrospodcast
evidencia robo FLAGRANTE

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Estudiantes_AMA

AGUAS MAGALLANES ABRE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO PARA FUTUROS PROFESIONALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

PUNTA ARENAS LANZA PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
3

ARMADA DE CHILE CONTRIBUYE EN EJECUCIÓN DEL SEGUNDO OPERATIVO MÉDICO CONJUNTO EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO