AGUAS MAGALLANES ABRE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO PARA FUTUROS PROFESIONALES

Abrir espacios de aprendizaje, acompañar a las nuevas generaciones y aportar a su formación profesional es parte del compromiso que Aguas Magallanes mantiene con la región. Durante este periodo estival, once estudiantes de diversas especialidades desarrollan su práctica profesional en distintas áreas de la compañía, destacando el buen clima laboral, el acompañamiento de los equipos y la posibilidad de aplicar conocimientos en un entorno real.

Entre ellos, se encuentran estudiantes de ingeniería que realizan sus prácticas en áreas clave de la operación. Sofía Vidal Concha, estudiante de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y oriunda de Punta Arenas, realiza su primera práctica en el área de Infraestructura. "Ha sido una experiencia muy positiva. Me ha llamado la atención lo ordenada que es la empresa y la preocupación del equipo por explicarme, acompañarme y asignarme tareas desafiantes. He podido aplicar contenidos que vi en la universidad, lo que resulta muy motivador", comentó.

Desde el área de Producción y Depuración, Alejandro Miranda Cárdenas, estudiante de Ingeniería Civil Química, también vive su primera experiencia laboral. "Uno asume que el agua simplemente está, pero detrás hay un proceso enorme que no se ve: logística, equipos, análisis, transporte de químicos. Ver todo eso en terreno es impresionante y muy formativo", señaló. Alejandro destacó además el ambiente humano de la empresa: "Como practicante uno se siente bienvenido, valorado y respetado, y eso marca una gran diferencia".

A ellos se suma Joaquín Tapia Troncoso, estudiante de Ingeniería en Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien llegó desde Santiago a realizar su última práctica profesional en la sanitaria. Joaquín valoró tanto la experiencia profesional como personal de desarrollar su práctica en la Región de Magallanes. "Fue una gran oportunidad. Me permitió desarrollarme de forma interdisciplinaria, aprender procesos distintos a los de mi carrera y prepararme para enfrentar distintos desafíos laborales", indicó. Junto con el aprendizaje técnico, Joaquín destacó el vínculo con Magallanes. "Era mi primera vez en esta región y me sorprendió mucho. Es un lugar precioso, tranquilo, con paisajes increíbles. He podido conocer distintos lugares y vivir una experiencia que va más allá de lo profesional", agregó.

Desde Aguas Magallanes destacaron que recibir estudiantes en práctica no solo contribuye a su formación, sino que también fortalece el vínculo entre la empresa, la comunidad y el desarrollo regional y del país.

Finalmente, los futuros profesionales participaron en un desayuno de camaradería junto al gerente regional, Christian Adema Galetovic, y al subgerente de Operaciones, Job Contreras Sáez, instancia en la que los jóvenes pudieron compartir sus motivaciones, aprendizajes y desafíos vividos en cada equipo de trabajo. Asimismo, participaron en una visita a la captación Laguna Lynch y a la Planta de Producción de Agua Potable de Punta Arenas, con el objetivo de conocer en terreno el proceso que permite asegurar el suministro a miles de familias de la región.





