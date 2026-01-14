ESTUDIANTES DE INACAP APORTAN CON SU TESIS A SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR DE AGUAS MAGALLANES

La colaboración entre el mundo académico y la industria local volvió a concretarse, luego de que estudiantes tesistas de INACAP participaran en la rehabilitación del sistema de paneles solares de la planta de producción de agua potable de Aguas Magallanes en Punta Arenas.

La iniciativa se desarrolló en el marco de un proyecto de tesis con aplicación práctica, que permitió reactivar un sistema de generación solar de 25 kilowatts, el cual hoy aporta cerca del 10% del consumo energético mensual de la planta, inyectándose directamente a su matriz energética.

El trabajo consideró la instalación de 15 paneles solares (sobre nuevas estructuras de soporte, especialmente diseñadas por el área de mantenimiento de Aguas Magallanes, para responder a las exigentes condiciones climáticas de la zona), además de la ejecución de las conexiones eléctricas necesarias para su correcta operación. Las labores fueron realizadas por los propios estudiantes: Francisca Asenjo, Joaquín Barría, Jesús Soto y Maximiliano Hernández, guiados por su profesor José Segovia, en coordinación con equipos técnicos de la sanitaria.

"Este proyecto demuestra que una tesis puede tener un impacto real. Los estudiantes participaron directamente en la instalación y puesta en marcha del sistema, aportando a una solución concreta que fortalece nuestra operación y el uso de energías limpias", destacó Job Contreras, subgerente de Operaciones de Aguas Magallanes.

Desde la compañía resaltaron además su participación en la comisión evaluadora de las tesis, experiencia que se repite por segundo año consecutivo, como parte de su compromiso con la formación técnica y el desarrollo de capital humano en la región.

La rehabilitación de este sistema solar refuerza el compromiso de Aguas Magallanes con la sostenibilidad, la eficiencia energética y el trabajo colaborativo con instituciones educativas, impulsando soluciones concretas que aportan al desarrollo regional.