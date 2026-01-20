Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS ACERCA SUS CARRERAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PRAT

​Actividades recreativas, servicios y stands de carreras marcaron la jornada.

ACTIVIDAD-BARRIO-PRAT-7

Con una jornada recreativa y de servicios abiertos a la comunidad, Santo Tomás Punta Arenas, en conjunto con la Junta de Vecinos del Barrio Prat, desarrolló una actividad comunitaria en la Plaza Esmeralda, orientada a generar espacios de encuentro, participación y acercamiento territorial.

La instancia contó con diversas actividades pensadas para niñas, niños y familias del sector, entre ellas baile entretenido, pinta caritas, un circuito recreativo en bicicleta, toma de parámetros básicos de salud y atención primaria veterinaria, que incluyó revisión de oídos y corte de uñas para mascotas. Además, se dispusieron stands informativos con la oferta académica de Santo Tomás, correspondientes a las carreras disponibles para la matrícula 2026.

Esta actividad fue posible gracias a un acercamiento previo entre la institución y la directiva vecinal del sector, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas que beneficiaran directamente a la comunidad.

Al respecto, Gabriel Machado Vidal, presidente recién electo de la Junta de Vecinos N°10 del Barrio Prat, expresó que “me acerqué a Santo Tomás para poder hacer algunas actividades para nuestro barrio, para darle más vida y acercarnos más a la comunidad. Fui a hablar con Daniela Torres y aceptó una actividad que salió súper rápido. Espero más adelante tener más actividades con ellos y que trabajen con nosotros; estamos dispuestos a recibirlos en el barrio, ya que nosotros estamos para servir a la comunidad y a nuestros vecinos”.

Por su parte, Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisión de Santo Tomás Punta Arenas, destaca la invitación que hubo por parte del presidente para realizar la actividad.
“Llegamos a Plaza Esmeralda por una invitación de la Junta de Vecinos del Barrio Prat, para hacer una actividad que pudiera invitar a la comunidad a este sector, a participar y a vivir también lo que es la experiencia tomasina, así que aceptamos la invitación”, indicó.

Torres agregó que en la jornada participaron diversas carreras de la institución, destacando el rol activo del estudiantado.
“Estuvimos con todas nuestras carreras presentes y también con actividades como baile entretenido, atenciones primarias para mascotas y pinta caritas para niñas y niños. Lo que buscamos con estas actividades es que nuestros estudiantes puedan interactuar con la comunidad y mostrar cómo se ponen en práctica los valores tomasinos que se enseñan durante su desarrollo académico”, concluyó.


Eparvu2

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN APRUEBA NUEVOS ESTÁNDARES PARA LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

Leer Más

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO (9)
nuestrospodcast
ejercitoincendiosforestales

EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ACTIVIDAD-BARRIO-PRAT-7

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS ACERCA SUS CARRERAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PRAT

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nodoantartico

ANID FINANCIA LA SEGUNDA ETAPA DEL NODO LABORATORIO NATURAL ANTÁRTICO Y REFUERZA LA APUESTA DE CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTINENTE BLANCO

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Seminario SENDA (5)

ABORDAN APORTES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD LOCAL