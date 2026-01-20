SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS ACERCA SUS CARRERAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PRAT

Con una jornada recreativa y de servicios abiertos a la comunidad, Santo Tomás Punta Arenas, en conjunto con la Junta de Vecinos del Barrio Prat, desarrolló una actividad comunitaria en la Plaza Esmeralda, orientada a generar espacios de encuentro, participación y acercamiento territorial.

La instancia contó con diversas actividades pensadas para niñas, niños y familias del sector, entre ellas baile entretenido, pinta caritas, un circuito recreativo en bicicleta, toma de parámetros básicos de salud y atención primaria veterinaria, que incluyó revisión de oídos y corte de uñas para mascotas. Además, se dispusieron stands informativos con la oferta académica de Santo Tomás, correspondientes a las carreras disponibles para la matrícula 2026.

Esta actividad fue posible gracias a un acercamiento previo entre la institución y la directiva vecinal del sector, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas que beneficiaran directamente a la comunidad.

Al respecto, Gabriel Machado Vidal, presidente recién electo de la Junta de Vecinos N°10 del Barrio Prat, expresó que “me acerqué a Santo Tomás para poder hacer algunas actividades para nuestro barrio, para darle más vida y acercarnos más a la comunidad. Fui a hablar con Daniela Torres y aceptó una actividad que salió súper rápido. Espero más adelante tener más actividades con ellos y que trabajen con nosotros; estamos dispuestos a recibirlos en el barrio, ya que nosotros estamos para servir a la comunidad y a nuestros vecinos”.

Por su parte, Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisión de Santo Tomás Punta Arenas, destaca la invitación que hubo por parte del presidente para realizar la actividad.

“Llegamos a Plaza Esmeralda por una invitación de la Junta de Vecinos del Barrio Prat, para hacer una actividad que pudiera invitar a la comunidad a este sector, a participar y a vivir también lo que es la experiencia tomasina, así que aceptamos la invitación”, indicó.

Torres agregó que en la jornada participaron diversas carreras de la institución, destacando el rol activo del estudiantado.

“Estuvimos con todas nuestras carreras presentes y también con actividades como baile entretenido, atenciones primarias para mascotas y pinta caritas para niñas y niños. Lo que buscamos con estas actividades es que nuestros estudiantes puedan interactuar con la comunidad y mostrar cómo se ponen en práctica los valores tomasinos que se enseñan durante su desarrollo académico”, concluyó.

​

