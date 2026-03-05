Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

DURANTE ESTE GOBIERNO: MÁS DE $13 MIL MILLONES HA INVERTIDO EL MINCIENCIA PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE MAGALLANES

Gran porcentaje de este monto se ha destinado a proyectos que buscan dinamizar la articulación entre la industria, academia y sector público, junto con posicionar y visibilizar el conocimiento científico y democratizar su acceso.

Investigación

Cerca de 70 son las iniciativas regionales que bajo esta administración han recibido financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que anualmente pone a disposición diferentes instrumentos -distribuidos en cinco áreas prioritarias- para promover, fomentar y desarrollar la investigación en todos los ámbitos del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica.

 

Según indicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, el monto que se ha entregado a las instituciones generadoras de conocimiento y a investigadores e investigadoras de la región "supera los $13 mil millones, y se han destinado a proyectos que buscan atraer capital humano a la academia y al sector productivo; a generar estrategias para articular la investigación con los sectores públicos; que permitan adquirir infraestructura a través de la compra de equipamiento científico y tecnológico, y que impulsen la colaboración, entre otros".

 

Capital humano y Proyectos de Investigación

 

Más de mil millones de pesos se han destinado a iniciativas que buscan potenciar el capital humano avanzado, área de la ANID que financia becas de postgrado en Chile y el extranjero para profesionales con excelencia académica. Además de apoyar la inserción laboral de doctores e incentivar la vinculación temprana de estudiantes de postgrado con el sector productivo, busca desarrollar profesionales en temas de interés público y desarrollo científico por curiosidad.

 

En esta área se destaca el instrumento Subvención a la Instalación en la Academia, donde se han financiado cinco proyectos enfocados a contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de universidades chilenas, a través de la instalación de personas con doctorado que inician o continúan su carrera de investigación en unidades académicas.

 

"Esta iniciativa busca garantizar a las personas beneficiarias de los fondos un proyecto de inserción laboral y/o académico, además de proporcionarles un ambiente de trabajo adecuado que facilite la creación de redes de colaboración, asegurar el patrocinio institucional en concursos competitivos y generar un impacto positivo en la institución albergante. En el caso de la región, son siete las personas que han sido beneficiadas con financiamiento para desarrollar actividades en la Universidad de Magallanes y en la empresa Whalesound Ltda.", explicó la autoridad regional.

 

Otra área a destacar es Proyectos de Investigación -cuyo monto entregado a la región supera los $3 mil 600 millones-. Aquí el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, conocido comúnmente como Fondecyt, adjudicó 12 proyectos Regulares destinados a financiar investigaciones individuales orientadas a la producción del conocimiento; cuatro iniciativas de Posdoctorado, que buscan estimular la productividad y el liderazgo científico futuro de personas recientemente iniciadas en la investigación que cuenten con un grado académico de doctor; y siete de Iniciación, dirigido a fomentar y fortalecer el desarrollo de iniciativas científicas y tecnológicas a través de la promoción de nuevos investigadores e investigadoras.

 

Investigación Aplicada

 

Para impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y de capacidades científico-tecnológicas en colaboración con emprendedores, la sociedad civil, el Estado y la academia, está el área de Investigación Aplicada -cuya inversión regional supera los $2 mil millones-. En ella se inserta el programa Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), donde destacan instrumentos como Investigación y Desarrollo en Acción (IDeA) y Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU), con dos y tres iniciativas adjudicadas respectivamente.

 

"En Investigación Aplicada se promueve la generación de conocimiento aplicado en ciencia, tecnología e innovación. En el caso de los IDeA, se financian proyectos que respalden una hipótesis de aplicación de un producto, proceso o servicio, es decir, se busca lograr la validación de una aplicación desarrollando un prototipo a pequeña escala, o bien generar a partir de ellos nuevos procesos o servicios, que además tengan impacto en actividades económicas relevantes. Así, los proyectos adjudicados en la región buscan, por ejemplo, mejorar la productividad de praderas y cultivos y la gestión de la pesca, e implementar herramientas para diagnosticar enfermedades", indicó Vallejos.

 

Por su parte el VIU impulsa la creación de emprendimientos, negocios o empresas que se originen en la investigación de memorias, tesis o trabajos de titulación, fomentando el emprendimiento innovador en la comunidad universitaria, valorizando la investigación de pre y postgrado, y estableciendo un modelo asociativo donde las instituciones de educación superior se comprometan a generar un sistema de apoyo efectivo para que los estudiantes materialicen estas iniciativas.

 

Potenciar la colaboración

 

Redes, Estrategia y Conocimiento es una de las áreas que más recursos ha entregado a la región - $4 mil 500 millones- financiando proyectos que generen, diseñen e implementen mecanismos que permitan dinamizar la articulación entre la academia, el sector público y el productivo, junto con fortalecer la generación de conocimiento científico y democratizar su acceso.

 

Aquí es relevante mencionar el concurso Fomento a la Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación (FOVI), que promueve la generación y fortalecimiento de redes para consolidar vínculos entre instituciones nacionales, de las distintas regiones y macrozonas de Chile, y extranjeras, valorizando la generación de trabajo intrarregional, multisectorial y multidisciplinario. En Magallanes esta línea está financiando proyectos que impulsan redes para la investigación antártica y subantártica, el área paleontológica, estudios de marea roja, entre otras temáticas.

 

Por último, se menciona el área Centros e Investigación Asociativa, cuyo objetivo es impulsar la colaboración en las investigaciones que se desarrollan en el país, a través del financiamiento, coordinación y vinculación de una red de grupos y centros de excelencia en investigación de frontera y desarrollo tecnológico, con presencia nacional e impacto global. Durante este gobierno la región se adjudicó cuatro proyectos asociados a los concursos de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano y Mayor por un monto cercano a los $2 mil 200 millones.

 

"En estos cuatro años ha quedado demostrado que la colaboración entre los y las investigadoras y las instituciones generadoras de conocimiento de la región ha resultado en la adjudicación de cerca de 70 proyectos. Esto no sólo valida la importancia del trabajo científico y tecnológico que se realiza en Magallanes y de la Antártica Chilena, sino que también ayuda a impulsar y fortalecer los programas de postgrado y la atracción de capital humano cualificado, que permitan avanzar en el desarrollo científico y tecnológico en la zona austral, y aportar finalmente al desarrollo del territorio", concluyó la seremi de Ciencia.

EJÉRCITO CONFIRMA MUERTE DE MILITAR TRAS “INCIDENTE” EN LAGUNA DE PUNTA ARENAS

Noticias
POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

