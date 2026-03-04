DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

La tarde del martes 3 de febrero, cerca de las 18:00 horas, personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que realizaba un recorrido preventivo por el sector Pudeto, específicamente en la bajada del catamarán, sorprendió a un turista extranjero consumiendo un cigarrillo en un lugar no habilitado.

Tras constatar la infracción, los funcionarios dieron aviso a Carabineros de Chile de la Avanzada Torres del Paine (F), quienes concurrieron al lugar y procedieron a la detención del ciudadano.

El imputado pasó a control de detención este miércoles 4 de marzo por el delito de encender fuente de calor en lugar no autorizado, conducta sancionada por la normativa vigente debido al riesgo de incendios forestales en el área protegida.