4 de marzo de 2026
DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE
Personal de CONAF sorprendió al visitante encendiendo una fuente de calor en el sector Pudeto, activando el procedimiento policial.
La tarde del martes 3 de febrero, cerca de las 18:00 horas, personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que realizaba un recorrido preventivo por el sector Pudeto, específicamente en la bajada del catamarán, sorprendió a un turista extranjero consumiendo un cigarrillo en un lugar no habilitado.
Tras constatar la infracción, los funcionarios dieron aviso a Carabineros de Chile de la Avanzada Torres del Paine (F), quienes concurrieron al lugar y procedieron a la detención del ciudadano.
El imputado pasó a control de detención este miércoles 4 de marzo por el delito de encender fuente de calor en lugar no autorizado, conducta sancionada por la normativa vigente debido al riesgo de incendios forestales en el área protegida.