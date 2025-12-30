REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

Durante la madrugada de este martes 30 de diciembre, pasadas las 2:00 horas, Carabineros de la 1ª Comisaría concurrió hasta la intersección de las calles Martínez de Aldunate con Salvador Allende tras ser alertados por la central de comunicaciones sobre un accidente de tránsito.

En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con los conductores afectados, quienes señalaron que mientras se encontraban detenidos en una luz roja, un tercer vehículo circulando a exceso de velocidad pasó entre ambos automóviles, provocando daños en sus carrocerías, para posteriormente impactar contra la cuneta de la calzada, deteniendo su marcha.

Al llegar personal policial, el conductor responsable del hecho se mantenía en un estado de alta agresividad, autolesionándose al golpearse la cabeza contra su vehículo y un poste de alumbrado público, evidenciando un notorio estado de ebriedad, motivo por el cual fue detenido en el lugar.

Durante el traslado a un centro asistencial para la constatación de lesiones, el sujeto continuó con una actitud violenta. La prueba respiratoria realizada arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre.

El detenido fue identificado como M.N.A.Y., chileno, de 31 años, quien mantiene antecedentes penales y registra reincidencia en conducción en estado de ebriedad. Producto del accidente, una acompañante de uno de los vehículos afectados resultó con lesiones de carácter leve, siendo atendida en el SAR Damianovic.

