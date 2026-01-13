CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

En el marco del caso Gatica, el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago decidió absolver al excarabinero Claudio Crespo el delito de apremios ilegítimos policial tras un juicio que se dasarrolló durante 14 meses.

Cientos de personas llegaron este martes hasta el Centro de Justicia de Santiago para presenciar la lectura del veredicto del juicio oral que involucra al diputado electo, Gustavo Gatica. Crespo fue acusado de ser el responsable de las lesiones que dejaron sin visión a Gatica durante el estallido social de 2019.

En el lugar se congregaron organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de la represión estatal y adherentes, quienes acompañaron a Gatica con el grito “Gustavo, amigo, el pueblo está contigo”.

Recordemos que el diputado electo, psicólogo de profesión, perdió la visión de ambos ojos tras recibir impactos de perdigones disparados por Carabineros durante una manifestación en la Plaza Baquedano el 8 de noviembre de 2019. Su caso se transformó en uno de los símbolos más visibles de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto de las protestas sociales iniciadas en octubre de ese año.

En paralelo, en las afueras del recinto judicial también se reunieron personas que manifestaron su apoyo a Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros y principal imputado en la causa. Crespo enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los disparos que provocaron las lesiones de Gatica, hechos que fueron investigados por el Ministerio Público en el marco de una serie de querellas por apremios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza policial.

Entre quienes respaldaban al exoficial se encontraban integrantes del Partido Nacional Libertario, grupo que fue resguardado por personal de Carabineros, con el fin de evitar incidentes entre ambas manifestaciones.

La audiencia comenzó a las 10:30 horas, tal como estaba programado por el tribunal, y se desarrolló bajo un amplio despliegue de seguridad tanto al interior como en el perímetro del Centro de Justicia, debido a la alta convocatoria y al carácter emblemático del caso.

En desarrollo…

Fuente: radio.uchile.cl



