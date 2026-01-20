BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

El Gobierno entregó este lunes un nuevo balance de la emergencia por incendios forestales que afecta a las regiones del Bío Bío y Ñuble, confirmando un aumento en el número de víctimas fatales y en la magnitud de los daños materiales.

Tras la sesión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) Nacional, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que las víctimas fatales ascienden a 20 personas. De ese total, 19 corresponden a la región del Bío Bío y una a Ñuble, precisando que hasta ahora seis fallecidos han sido identificados por el Servicio Médico Legal.

En cuanto a los damnificados, el secretario de Estado señaló que 573 personas se mantienen albergadas, aunque aclaró que la cifra es dinámica, ya que no todos permanecen de forma permanente en los recintos habilitados. Respecto de los daños, el número de viviendas destruidas alcanzó las 536, consolidando al Bío Bío como la zona con mayor nivel de afectación.

Elizalde también informó que cuatro centros de salud debieron ser evacuados por riesgo de propagación del fuego: Lirquén, Ríos de Chile, Penco-Lirquén y Chaimavida. De ellos, solo el Cesfam Ríos de Chile registra daños en su infraestructura.

Sobre las medidas de seguridad, el ministro indicó que el toque de queda se mantiene únicamente en sectores específicos de la provincia de Concepción, particularmente en Lirquén, Laja y Penco, mientras que en la región de Ñuble se ha optado por priorizar evacuaciones preventivas sin aplicar esta restricción.

A nivel nacional, desde el 17 de enero se han enfrentado 142 incendios forestales, de los cuales 31 continúan en combate activo. La superficie afectada supera las 34 mil hectáreas, concentrándose más de 27 mil en la región del Bío Bío.

En el marco de la emergencia, el Gobierno designó a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, como ministra de Enlace para La Araucanía, región que también se encuentra bajo Alerta Roja. En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cumple ese rol en el Bío Bío, y la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en Ñuble.

Adicionalmente, Elizalde anunció la extensión del período de matrícula en la Educación Superior hasta el 6 de marzo para los postulantes afectados por los incendios que acrediten su situación mediante la Ficha FIBE.

Finalmente, el ministro reiteró que el 99,7% de los incendios forestales son provocados por acción humana y llamó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y a seguir estrictamente las instrucciones de evacuación de las autoridades.

Fuente: elmostrador.cl



