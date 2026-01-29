Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

​El proceso durará hasta la primera quincena de febrero, y la versión final se publicará en marzo.

Comite-Interministerial-01-1024x684

El Comité de Hidrógeno Verde, encabezado por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aprobó el documento de actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados 2026-2030, el cual entra en consulta pública el 30 de enero a través de www.energia.gob.cl.

El proceso durará hasta la primera quincena de febrero, y la versión final se publicará en marzo.

“Esta estrategia mantiene la convicción de aprovechar las oportunidades del hidrógeno verde, pero adaptada a un nuevo escenario, donde la demanda nacional adquiere mayor relevancia”, explicó García.

La actualización reafirma el rol clave del hidrógeno verde en la descarbonización de la economía, alineado con la Ley Marco de Cambio Climático y las metas de carbono neutralidad antes de 2050.

Focos estratégicos definidos

  • Demanda interna y descarbonización

  • Sector exportador

  • Gobernanza para desarrollo sostenible y valor local

Proyecta una producción de 2.000 a 3.500 kt H₂V eq. al 2050, con metas para reducir costos, desarrollar infraestructura y formar capital humano.

José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, destacó el trabajo coordinado entre 11 ministerios, actores privados y expertos. El Comité lo integran ministerios como Energía, Economía, Medio Ambiente, Transporte y Corfo.

Fuente: radioagricultura.cl 

ficha-fibe

SE REGISTRAN CERCA DE 3.500 FICHAS FIBE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
Comite-Interministerial-01-1024x684

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Comite-Interministerial-01-1024x684

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IO 4

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejalgermanflores

CONCEJAL GERMÁN FLORES DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD REGIONAL CON CONTROL BIOMÉTRICO Y ADVIERTE RIESGO SANITARIO POR VERTEDERO MUNICIPAL