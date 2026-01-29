GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

El Comité de Hidrógeno Verde, encabezado por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aprobó el documento de actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados 2026-2030, el cual entra en consulta pública el 30 de enero a través de www.energia.gob.cl.

El proceso durará hasta la primera quincena de febrero, y la versión final se publicará en marzo.

“Esta estrategia mantiene la convicción de aprovechar las oportunidades del hidrógeno verde, pero adaptada a un nuevo escenario, donde la demanda nacional adquiere mayor relevancia”, explicó García.

La actualización reafirma el rol clave del hidrógeno verde en la descarbonización de la economía, alineado con la Ley Marco de Cambio Climático y las metas de carbono neutralidad antes de 2050.

Focos estratégicos definidos

Demanda interna y descarbonización

Sector exportador

Gobernanza para desarrollo sostenible y valor local

Proyecta una producción de 2.000 a 3.500 kt H₂V eq. al 2050, con metas para reducir costos, desarrollar infraestructura y formar capital humano.

José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, destacó el trabajo coordinado entre 11 ministerios, actores privados y expertos. El Comité lo integran ministerios como Energía, Economía, Medio Ambiente, Transporte y Corfo.

Fuente: radioagricultura.cl