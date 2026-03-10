MINVU CULMINA PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL OTORGANDO SUBSIDIOS PARA VIVIENDAS EN SAN GREGORIO

En el Centro Comunitario de Cuidados ubicado en Villa Punta Delgada, tuvo lugar la entrega de la Resolución que aprueba el financiamiento íntegro del primer conjunto habitacional que construirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna de San Gregorio, como parte del Plan de Emergencia Habitacional.

En el encuentro, el Seremi Uribe informó “El Minvu dio luz verde a la aprobación de una asignación directa para 37 viviendas que se van a construir en San Gregorio a través del Plan de Emergencia Habitacional, que asciende a más de 5 mil millones de pesos para la comuna, que se viene a sumar a todo el trabajo ministerial que se realizó durante la administración en base al Programa Para Pequeñas Localidades, la recuperación de espacios públicos, pavimentos participativos y el Centro Comunitario de Cuidados para el desarrollo de esta linda villa.”

Las viviendas de 60 metros cuadrados, con ampliación proyectada y cierros perimetrales en el exterior, se emplazarán en un terreno municipal. Cada propiedad contará con un sistema sanitario particular y también eléctrico y de agua propios.

La Alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz destacó la colaboración de parte de la Municipalidad para alcanzar esta aprobación y señaló “Este es un conjunto habitacional anhelado por mucha gente. Estamos hablando de 32 personas inscritas y 37 viviendas en total. Entonces, lograr esto es impecable, nuestra gente va a tener sus casas, no van a pagar arriendos, beneficia a vecinos de los alrededores, de nuestra propia comunidad, así que feliz”.

Respecto a las etapas de desarrollo del proyecto habitacional, el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo precisó “Ya obtenido el financiamiento, la Entidad de Gestión Rural tiene que trabajar con la agrupación para adscribir a las familias al proyecto. Posteriormente, se le informará a las familias y al municipio del inicio de las obras, que probablemente sea en el primer semestre de este año, y que esperamos tenga, como en otros proyectos que hemos desarrollado, un plazo máximo de 18 a 20 meses”.

En representación de los beneficiarios, la secretaria de la agrupación de vivienda, Paula Astete Serrano relató que uno de los desafíos que lograron superar, fue ubicar una Entidad Desarrolladora de Gestión Rural que formulara la iniciativa para su postulación.

Respecto a la aprobación, expresó “Somos un grupo súper diverso, desde adultos mayores a gente joven. Estamos súper contentos, la gente estaba ansiosa, no habíamos tenido noticias. Así que estamos agradecidos y emocionados, con harta fe de que salga todo bien”.

Meta superada y descentralización

La actividad coincidió con el cierre del periodo gubernamental del Presidente Gabriel Boric Font, completando con esta aprobación las 6.300 viviendas gestionadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con cobertura histórica en 8 de sus 10 comunas.

Al respecto, el Seremi de la cartera, Marco Uribe Saldivia, indicó “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando hasta el último día del mandato del Gobierno del Presidente. El primer cometido funcionario que realicé como Seremi fue en la comuna de San Gregorio, y hoy día se da la coincidencia de que el último cometido funcionario también se da en esta comuna para entregar una gran noticia para las vecinas y vecinos que han esperado por tantos años su vivienda”.

La autoridad relató que el 2022 fue el propio Ministro Carlos Montes Cisternas quien en su primera visita a la Región convocó a una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas para conocer sus requerimientos habitacionales. Fue así que se inició un trabajo conjunto para identificar el déficit habitacional en cada territorio, cumpliendo el mandato presidencial de descentralización a través de un primer llamado regional del Programa de Habitabilidad Rural D.S.10 y sucesivas gestiones para la formulación y financiamiento de los proyectos.

“En San Gregorio los resultados están a la vista, son 37 viviendas que van a ser ejecutadas gracias al Plan de Emergencia Habitacional y esta prórroga que se realizó del Plan de Emergencia Habitacional hace ya más de un mes de manera unánime en el Congreso habla de que es una buena política habitacional sobre todo en la región más austral de Chile en donde es tan difícil llegar a comunas como Torres del Paine, como Cabo de Hornos y también por supuesto San Gregorio. Nuestra realidad es distinta y con este plan pudimos concretar descentralización real y efectiva”, puntualizó.

La autoridad realzó el trabajo de los equipos de la Seremi Minvu y el Serviu Regional para desplegarse en el territorio, y la colaboración entre Ministerios, Gobierno Regional y municipios para hacer posible esta descentralización.

“Estamos muy contentos de entregar esta noticia, de poder concluir de gran manera el Plan de Emergencia Habitacional, llegando al 80% de las comunas, sobre todo comunas rurales, donde tanto cuesta llegar. Acá hace más de cuatro décadas que no se construyen viviendas sociales, así que estamos muy contentos de que sean parte del Plan de Emergencia Habitacional, que a la fecha lleva más de 4.200 soluciones habitacionales entregadas, 1.500 viviendas en ejecución, más otras 600 que están por iniciar obras”, concluyó.