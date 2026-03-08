MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL MERCADO CAMPESINO EN PUNTA ARENAS EN UNA JORNADA MARCADA POR PRODUCTOS FRESCOS Y NUEVOS CONVENIOS

Antes de las 10 de la mañana la bodega de INDAP ya estaba llena de movimiento. Vecinos y familias comenzaron a llegar temprano para recorrer los puestos del Mercado Campesino, donde duraznos, alcachofas y algunos choclos se transformaron rápidamente en los productos más buscados de la jornada realizada este sábado en Punta Arenas.

Más de mil personas asistieron a la actividad, confirmando el interés de la comunidad por acceder a alimentos frescos, saludables y producidos en la región. Durante algunas horas, el recinto se convirtió en un verdadero punto de encuentro ciudadano, con puestos llenos de hortalizas recién cosechadas y un constante flujo de visitantes que valoran la compra directa a productores y productoras de Magallanes.

La jornada estuvo marcada además por la firma de dos convenios orientados a fortalecer la continuidad de estos espacios de comercialización. El primero fue suscrito entre INDAP y PRODEMU para reforzar talleres y acciones de apoyo dirigidas especialmente a mujeres del mundo rural. El segundo acuerdo se concretó entre INDAP y la Corporación Municipal de Punta Arenas, con el objetivo de formalizar y proyectar los mercados campesinos que actualmente funcionan en cuatro CESFAM de la comuna.

El director regional de INDAP, Gabriel Zegers, destacó que estos acuerdos permitirán consolidar una experiencia que ya muestra resultados positivos en la región. Según señaló, los convenios ayudarán a ordenar la participación de productores, fortalecer la comercialización de alimentos saludables y proyectar este modelo hacia otras comunas de Magallanes.

La actividad también tuvo un sello especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Autoridades como la seremi de Agricultura, Irene Ramírez; la presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP, Patricia Delgado; y la directora regional de PRODEMU, Ingrid Álvarez, destacaron el rol clave que cumplen las mujeres rurales en la producción agrícola y en el desarrollo del territorio.

Durante la jornada participó además el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien invitó a la comunidad a seguir visitando las ferias del Mercado Campesino y el Mercado Gourmet, destacando su aporte a la alimentación saludable y al desarrollo local. La actividad incluyó también vacunación contra la influenza para personas mayores y exámenes preventivos de salud, integrando producción local, bienestar comunitario y encuentro ciudadano en un mismo espacio.





