Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de marzo de 2026

MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL MERCADO CAMPESINO EN PUNTA ARENAS EN UNA JORNADA MARCADA POR PRODUCTOS FRESCOS Y NUEVOS CONVENIOS

​La actividad, realizada en la bodega de INDAP en Punta Arenas, destacó por la alta asistencia de público, la presencia de productos de temporada y la firma de convenios que buscan fortalecer los mercados campesinos y el trabajo de mujeres rurales en la Región de Magallanes.

MERCADO CAMPESINO

Antes de las 10 de la mañana la bodega de INDAP ya estaba llena de movimiento. Vecinos y familias comenzaron a llegar temprano para recorrer los puestos del Mercado Campesino, donde duraznos, alcachofas y algunos choclos se transformaron rápidamente en los productos más buscados de la jornada realizada este sábado en Punta Arenas.

Más de mil personas asistieron a la actividad, confirmando el interés de la comunidad por acceder a alimentos frescos, saludables y producidos en la región. Durante algunas horas, el recinto se convirtió en un verdadero punto de encuentro ciudadano, con puestos llenos de hortalizas recién cosechadas y un constante flujo de visitantes que valoran la compra directa a productores y productoras de Magallanes.

La jornada estuvo marcada además por la firma de dos convenios orientados a fortalecer la continuidad de estos espacios de comercialización. El primero fue suscrito entre INDAP y PRODEMU para reforzar talleres y acciones de apoyo dirigidas especialmente a mujeres del mundo rural. El segundo acuerdo se concretó entre INDAP y la Corporación Municipal de Punta Arenas, con el objetivo de formalizar y proyectar los mercados campesinos que actualmente funcionan en cuatro CESFAM de la comuna.

El director regional de INDAP, Gabriel Zegers, destacó que estos acuerdos permitirán consolidar una experiencia que ya muestra resultados positivos en la región. Según señaló, los convenios ayudarán a ordenar la participación de productores, fortalecer la comercialización de alimentos saludables y proyectar este modelo hacia otras comunas de Magallanes.

La actividad también tuvo un sello especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Autoridades como la seremi de Agricultura, Irene Ramírez; la presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP, Patricia Delgado; y la directora regional de PRODEMU, Ingrid Álvarez, destacaron el rol clave que cumplen las mujeres rurales en la producción agrícola y en el desarrollo del territorio.

Durante la jornada participó además el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien invitó a la comunidad a seguir visitando las ferias del Mercado Campesino y el Mercado Gourmet, destacando su aporte a la alimentación saludable y al desarrollo local. La actividad incluyó también vacunación contra la influenza para personas mayores y exámenes preventivos de salud, integrando producción local, bienestar comunitario y encuentro ciudadano en un mismo espacio.



brigada aérea

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA EL 96° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE CON ACTIVIDADES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MERCADO CAMPESINO

MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL MERCADO CAMPESINO EN PUNTA ARENAS EN UNA JORNADA MARCADA POR PRODUCTOS FRESCOS Y NUEVOS CONVENIOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
viviendas pto williams

45 FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN LAS LLAVES DE SUS NUEVAS VIVIENDAS EN EL CONJUNTO ALTOS DE CABO DE HORNOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Gabriel Boric, condecoración Carabineros de Chile