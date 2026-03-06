Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

“MUNDOS IMPUESTOS”: LA NUEVA E HILARANTE RUTINA QUE MARLEN Y BELLONI ESTRENAN EN DREAMS PUNTA ARENAS

​El evento de Marlén Olivari, Ernesto Belloni y El Poeta será este viernes, no antes de la medianoche, en el escenario del Lucky 7 de Dreams. El acceso al show es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.

​La querida pareja humorística se presenta pasada la medianoche de este viernes aen el restobar Lucky 7 del centro de entretención.

“El título de la puesta en escena es sugerente y se origina con motivo de la participación de Marlén en el reality Mundos Opuestos”, relata Ernesto Belloni, quien conversó con este medio para entregar detalles de la nueva creación humorística que presentará este fin de semana en el escenario del restobar Lucky 7, ubicado al interior de la sala de juegos del centro de entretención de la capital regional.

Rutina
Esta vez Ernesto y Marlén llegan a Dreams acompañados “Del Poeta”. La rutina no difiere del estilo clásico de Belloni. Un comediante bromista, espontáneo y directo a la hora de salir a escena. “Han pasado varias cosas este año, ha sido movido. Vamos a hablar de nuestras anécdotas, de lo bueno, de lo malo y lo cruzaremos con un poquito de contingencia. También hablaremos acerca de la candidatura a diputada de Marlén y tendremos apoyo visual para que la gente vaya siguiendo lo que transmitimos”, expresó el artista.
Presente
Tanto Belloni como Olivari gozan de un activo presente. Ernesto (68) es integrante del programa “Después Te Lo Explico”, en TV+. Por su parte, Marlen (51) viene de una destacada incursión en el reality Mundos Opuestos 3, de Canal 13. “Agradecido porque la pega no nos ha faltado. Me siento vital, con bastante energía por entregarle al rubro. El humor tradicional y picaresco está volviendo. Es entretenido adaptarse al nuevo formato”, sostuvo el intérprete de “Che Copete”, quien se dio el tiempo para reflexionar sobre su compañera de tablas. “Marlén es una hermosa persona y mejor artista. Su personalidad, el carisma que tiene para conectar con el público es enorme. Es un complemento perfecto. Me alegro de tener la oportunidad de hacer esta gira con ella”, comentó.
Sur
No es primera vez que “Don Che” visita el casino de juegos. Lo ha hecho en ocasiones anteriores con éxito. “Punta Arenas es una ciudad preciosa y el Dreams la embellece aún más. Es un agrado estar siempre. He tenido diferentes standup ahí y la recepción ha sido increíble. Quiero dejarlos invitados para que nos acompañen”, resaltó.
Finalmente, Ernesto reflexionó acerca de sus próximos pasos en la industria. “Estoy muy cómodo en el programa de TV+, hemos tenido increíbles colaboraciones e invitados. Espero que siga fluyendo eso. Por lo pronto, seguiré ahí y también seguiré girando por el país, con la Marlén y el Poetita”. Queda combustible aún”, cerró.

"ORÍGENES" AROMATERAPIA Y BIENESTAR PARA PERSONAS Y MASCOTAS ES PARTE DE LA "FERIA DE LA MUJER" EN MALL ESPACIO URBANO

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

MUJERES DESTACADAS (4)

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

