30 de enero de 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA RETIRAR INVITACIONES A LOS BINGOS DE VERANO DEL ADULTO MAYOR

​La actividad gratuita se realizará el martes 3 de febrero de manera simultánea en Cordenap y Espacio Quillota. Las invitaciones pueden retirarse hasta el lunes 2 de febrero.

La Municipalidad, a través de la Unidad del Adulto Mayor, informó que ya se encuentran en los últimos días de retiro de invitaciones para los tradicionales bingos de verano dirigidos a las personas mayores de la comuna.

El retiro de las invitaciones continúa el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, en la Unidad del Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063, en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. Los bingos se llevarán a cabo el martes 3 de febrero a partir de las 15:00 horas, de manera simultánea en la Casa del Soldado y Cordenap.

Víctor Avendaño, profesional de la Unidad de Adulto Mayor del municipio, destacó la importancia de esta iniciativa estival: "Para este verano hemos decidido realizar nuevamente los bingos de verano para el adulto mayor, los cuales son dos y se van a concentrar en el mes de febrero. El primero será el martes 3, y para ello estamos haciendo entrega de invitaciones. Recordar que es una actividad gratuita para los adultos mayores de la comuna, así que están todos cordialmente invitados a retirar sus invitaciones en Covadonga 063 para poder asistir".
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES LE SOLICITÓ A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN ACELERAR LOS INCENTIVOS AL RETIRO DE PROFESORES

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINISTRO PRADO CORTE MINISTROS

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO VISITÓ UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

primera salida (1)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

