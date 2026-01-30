30 de enero de 2026
ÚLTIMOS DÍAS PARA RETIRAR INVITACIONES A LOS BINGOS DE VERANO DEL ADULTO MAYOR
La actividad gratuita se realizará el martes 3 de febrero de manera simultánea en Cordenap y Espacio Quillota. Las invitaciones pueden retirarse hasta el lunes 2 de febrero.
La Municipalidad, a través de la Unidad del Adulto Mayor, informó que ya se encuentran en los últimos días de retiro de invitaciones para los tradicionales bingos de verano dirigidos a las personas mayores de la comuna.
El retiro de las invitaciones continúa el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, en la Unidad del Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063, en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. Los bingos se llevarán a cabo el martes 3 de febrero a partir de las 15:00 horas, de manera simultánea en la Casa del Soldado y Cordenap.
Víctor Avendaño, profesional de la Unidad de Adulto Mayor del municipio, destacó la importancia de esta iniciativa estival: "Para este verano hemos decidido realizar nuevamente los bingos de verano para el adulto mayor, los cuales son dos y se van a concentrar en el mes de febrero. El primero será el martes 3, y para ello estamos haciendo entrega de invitaciones. Recordar que es una actividad gratuita para los adultos mayores de la comuna, así que están todos cordialmente invitados a retirar sus invitaciones en Covadonga 063 para poder asistir".
