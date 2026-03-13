MUNICIPIO INICIA CICLO DE BIENESTAR FEMENINO CON CHARLA SOBRE SALUD INTEGRAL

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la charla "Pasos para ser una mujer imparable: los 6 pilares de tu bienestar", instancia que dio inicio al ciclo denominado Salud y Bienestar Femenino, orientado a promover el autocuidado y la salud integral en la comunidad. La actividad organizada por la Oficina de la Mujer del municipio, contó con la participación de más de 30 mujeres, quienes asistieron para conocer herramientas y recomendaciones relacionadas con hábitos saludables y bienestar personal.





La encargada de la Oficina de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que la iniciativa busca abordar distintas dimensiones de la salud femenina durante el Mes de la Mujer. "Hoy tuvimos nuestra primera charla del ciclo denominado Salud y Bienestar Femenino, donde contamos con más de 30 mujeres participando. En esta ocasión abordamos una temática vinculada a la salud integral de las mujeres, donde logramos hablar de seis pilares fundamentales para fomentar el bienestar en nuestra comunidad y, particularmente, en las mujeres", señaló.





La profesional agregó que este tipo de actividades busca acercar la información y el acceso a especialistas a las vecinas de la comuna. "Es importante para nosotros enmarcar esto dentro de la cartelera del Mes de la Mujer, porque intentamos abordar distintas áreas que afectan a las mujeres. Hablar de salud es fundamental y, afortunadamente, contamos con un colaborador importante, además de la Corporación Municipal de Salud, que es Red Salud, que nos apoya en estas instancias trayendo a profesionales, lo que permite que las mujeres puedan resolver sus consultas directamente", indicó la funcionaria municipal.





La jornada también incluyó la participación de especialistas de salud, quienes abordaron temas relacionados con estilos de vida saludables y prevención de enfermedades. La enfermera del Programa de Obesidad de RedSalud, Pamela Salazar, explicó que la exposición se centró en la importancia de modificar hábitos para mejorar la calidad de vida. "La doctora Quiróz habló sobre estilos de vida saludable y cómo enfocarse para mejorar la calidad de vida. Se trata de seis pilares que apuntan justamente a generar cambios en los hábitos y en la forma en que las personas enfrentan su bienestar", comentó.





La profesional agregó que el trabajo educativo en salud es clave frente al aumento de enfermedades asociadas a la obesidad. "Hoy tenemos más del 80% de obesidad en la población, por lo que es fundamental trabajar en educación. Cuando una persona tiene la información y los conocimientos, tiene más herramientas para reconocer si tiene una enfermedad o un problema asociado y así tomar decisiones para prevenir o detener estas patologías", explicó.



