Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO DESTACA INICIO DEL MANDATO DE JOSÉ ANTONIO KAST "LA GENTE VOTÓ EN DICIEMBRE POR UN CAMBIO RADICAL PARA NUESTRO PAÍS”

Buenos días región.

jromeropr

El presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, se refirió al inicio del mandato presidencial de José Antonio Kast y a las expectativas que existen en torno al nuevo gobierno, durante una conversación sostenida la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la instancia, el dirigente señaló que el resultado de las elecciones presidenciales reflejó un respaldo mayoritario de la ciudadanía a un cambio en la conducción del país y a las propuestas representadas por el nuevo mandatario.

“En diciembre los chilenos votaron mayoritariamente por José Antonio Kast y todo lo que representa, lo hemos visto trabajar estos 3 meses sin descanso para empezar el trabajo como corresponde, como presidente de nuestra nación, con todos sus equipos ministeriales formados a nivelo central y con ganas de poder cumplirla a la ciudadanía, poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, la violencia que hemos tenido”, afirmó.

Romero también sostuvo que el nuevo gobierno asume con el desafío de responder a las demandas de la población, particularmente en materias relacionadas con seguridad pública y orden.

En esa línea, recalcó que “la gente voto en diciembre por un cambio radical para nuestro pais”, agregando que el inicio del mandato marca el comienzo de una etapa de trabajo para cumplir con las expectativas ciudadanas.

“A partir de hoy día empieza el trabajo por el que la ciudadanía decidió dar este cambio y esperamos que podamos cumplirle a cabalidad a la ciudadanía”, concluyó.



