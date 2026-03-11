JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

Este viernes 13 y sábado 14 de marzo, el ganador del programa Mi Nombre Es (Canal 13, 2011) y reconocido imitador de Eddie Vedder, se presentará en dos escenarios imperdibles:

Viernes 13 – Bar Bulnes, Av. Bulnes #0408, Punta Arenas

Sábado 14 – Clandestinos Bar, Baquedano 801, Puerto Natales

Entradas disponibles en Passline.

Javier Díaz comenta:

"Estoy muy contento de poder visitar por primera vez Punta Arenas y Puerto Natales. Han pasado casi 15 años desde que gané el programa y nunca había tenido la oportunidad de cantar allá. En esta ocasión me acompañará un gran amigo guitarrista que vive en Punta Arenas, y juntos ofreceremos un show de larga duración, con todos los éxitos de Pearl Jam, lados B para los más fanáticos y algunas sorpresas más."

Una anécdota que marcó su carrera:

En 2011, Javier no sólo sorprendió al público chileno, sino también al mismísimo Chris Cornell, líder de Soundgarden. Al escuchar un video de Díaz en el programa radial estadounidense The Opie and Anthony Show, Cornell exclamó: "¡Oh, Dios mío! Eso es asombroso".