Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de marzo de 2026

JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

Hoy, Javier Díaz —la voz de Eddie Vedder en Chile— se consolida y llega a la Patagonia para revivir la mejor época del grunge de los 90.

javier diaz eddie vedder

Este viernes 13 y sábado 14 de marzo, el ganador del programa Mi Nombre Es (Canal 13, 2011) y reconocido imitador de Eddie Vedder, se presentará en dos escenarios imperdibles:

Viernes 13Bar Bulnes, Av. Bulnes #0408, Punta Arenas
Sábado 14Clandestinos Bar, Baquedano 801, Puerto Natales

Entradas disponibles en Passline.

Javier Díaz comenta:
"Estoy muy contento de poder visitar por primera vez Punta Arenas y Puerto Natales. Han pasado casi 15 años desde que gané el programa y nunca había tenido la oportunidad de cantar allá. En esta ocasión me acompañará un gran amigo guitarrista que vive en Punta Arenas, y juntos ofreceremos un show de larga duración, con todos los éxitos de Pearl Jam, lados B para los más fanáticos y algunas sorpresas más."

Una anécdota que marcó su carrera:
En 2011, Javier no sólo sorprendió al público chileno, sino también al mismísimo Chris Cornell, líder de Soundgarden. Al escuchar un video de Díaz en el programa radial estadounidense The Opie and Anthony Show, Cornell exclamó: "¡Oh, Dios mío! Eso es asombroso".

seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INFORMA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026–2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

Leer Más

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

A_UNO_1726634-1-740x430
nuestrospodcast
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
javier diaz eddie vedder

JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
terrenocarabineros

DESAFECTACIÓN DE TERRENO FISCAL PERMITIRÁ A LA JUVENTUD DE MAGALLANES CONTAR CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Mercado Blumar

MERCADO BLUMAR CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO INTEGRAL Y FUERTE SELLO SOCIAL EN MAGALLANES