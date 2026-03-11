11 de marzo de 2026
JAVIER DÍAZ, LA VOZ DE EDDIE VEDDER EN CHILE LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA PATAGONIA
Hoy, Javier Díaz —la voz de Eddie Vedder en Chile— se consolida y llega a la Patagonia para revivir la mejor época del grunge de los 90.
Este viernes 13 y sábado 14 de marzo, el ganador del programa Mi Nombre Es (Canal 13, 2011) y reconocido imitador de Eddie Vedder, se presentará en dos escenarios imperdibles:
Viernes 13 – Bar Bulnes, Av. Bulnes #0408, Punta Arenas
Sábado 14 – Clandestinos Bar, Baquedano 801, Puerto Natales
Entradas disponibles en Passline.
Javier Díaz comenta:
"Estoy muy contento de poder visitar por primera vez Punta Arenas y Puerto Natales. Han pasado casi 15 años desde que gané el programa y nunca había tenido la oportunidad de cantar allá. En esta ocasión me acompañará un gran amigo guitarrista que vive en Punta Arenas, y juntos ofreceremos un show de larga duración, con todos los éxitos de Pearl Jam, lados B para los más fanáticos y algunas sorpresas más."
Una anécdota que marcó su carrera:
En 2011, Javier no sólo sorprendió al público chileno, sino también al mismísimo Chris Cornell, líder de Soundgarden. Al escuchar un video de Díaz en el programa radial estadounidense The Opie and Anthony Show, Cornell exclamó: "¡Oh, Dios mío! Eso es asombroso".
JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS
El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.
El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.