ALESSANDRI (UDI) ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA: SE CAYÓ ACUERDO DE LA IZQUIERDA Y EL PDG QUE IMPULSABA A JILES (PDG)

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile eligió este miércoles al diputado Jorge Alessandri (UDI) como nuevo presidente de la corporación, tras la votación realizada en Sala para definir la mesa directiva del nuevo período legislativo.

Con 78 votos a favor, el parlamentario asumirá la conducción de la corporación en medio de un escenario marcado por intensas negociaciones entre los distintos bloques políticos y luego de varias jornadas de tratativas para reunir los votos necesarios.

En la primera vicepresidencia quedó Felipe Camaño (IND-DC) y en segunda vicepresidencia Ximena Ossandón (RN).

La elección se produjo tras una intensa disputa entre los distintos sectores del Congreso. De hecho, se cayó el acuerdo de la izquierda y el PDG que impulsaba a Jiles y que generaba resquemor en voces de la centroziquierda, como la ex ministra Carolina Tohá.

Hasta hace solo algunas horas la diputada Pamela Jiles (PDG) aparecía como la principal carta para presidir la Cámara, en el marco de un acuerdo entre el actual oficialismo, la Democracia Cristiana de Chile y el Partido de la Gente, desde donde aseguraban que "contaban con los votos".

La derrota de Jiles y el posterior triunfo de Alessandri se debió principalmente a los descuelgues de los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (IND-DC), quienes se inclinaron por el parlamentario Alessandri.

Por otra parte, el diputado Cristian Contreras (PDG) se inclinó a favor del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), marcando el único voto para él. Gesto al PS Tras ganar la testera, Jorge Alessandri realizó un discurso donde dibujó las prioridades de su gestión.

"La elección de esta mesa el día de hoy, es la muestra más fidedigna de que este nuevo ciclo político responde a convicciones profundas. Que nuestro sector abraza principios y valores que nos permiten actuar con coherencia en la vida pública.

La libertad, el progreso material y espiritual y la seguridad son premisas y valores que inspiran nuestra labor y que serán la motivación de esta mesa de la Cámara que hoy tengo el honor de presidir", comentó.

En su intervención, el nuevo líder de la Cámara realizó un gesto a la izquierda al mencionar a dos presidentes socialistas de la Corporación. "Claro que sí, porque esta sala representa, fielmente, el mayor espacio de deliberación democrática de nuestra República.

Sepan ustedes que honraré esa tradición, como lo hicieron en los albores Manuel Montt, José Joaquín Pérez y Ramón Barros Luco o presidentes de nuestra Corporación que inspiran hasta hoy nuestra labor como José Antonio Viera Gallo y Juan Bustos", comentó.

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/03/11/1193972/alessandri-elegido-presidente-camara.html








