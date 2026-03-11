Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de marzo de 2026

ALESSANDRI (UDI) ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA: SE CAYÓ ACUERDO DE LA IZQUIERDA Y EL PDG QUE IMPULSABA A JILES (PDG)

​Los votos de Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (IND-DC) fueron clave para el triunfo de la derecha.

alesandri ATON

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile eligió este miércoles al diputado Jorge Alessandri (UDI) como nuevo presidente de la corporación, tras la votación realizada en Sala para definir la mesa directiva del nuevo período legislativo. 

Con 78 votos a favor, el parlamentario asumirá la conducción de la corporación en medio de un escenario marcado por intensas negociaciones entre los distintos bloques políticos y luego de varias jornadas de tratativas para reunir los votos necesarios.

En la primera vicepresidencia quedó Felipe Camaño (IND-DC) y en segunda vicepresidencia Ximena Ossandón (RN). 

La elección se produjo tras una intensa disputa entre los distintos sectores del Congreso. De hecho, se cayó el acuerdo de la izquierda y el PDG que impulsaba a Jiles y que generaba resquemor en voces de la centroziquierda, como la ex ministra Carolina Tohá.

Hasta hace solo algunas horas la diputada Pamela Jiles (PDG) aparecía como la principal carta para presidir la Cámara, en el marco de un acuerdo entre el actual oficialismo, la Democracia Cristiana de Chile y el Partido de la Gente, desde donde aseguraban que "contaban con los votos". 

La derrota de Jiles y el posterior triunfo de Alessandri se debió principalmente a los descuelgues de los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (IND-DC), quienes se inclinaron por el parlamentario Alessandri. 

Por otra parte, el diputado Cristian Contreras (PDG) se inclinó a favor del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), marcando el único voto para él. Gesto al PS Tras ganar la testera, Jorge Alessandri realizó un discurso donde dibujó las prioridades de su gestión.

 "La elección de esta mesa el día de hoy, es la muestra más fidedigna de que este nuevo ciclo político responde a convicciones profundas. Que nuestro sector abraza principios y valores que nos permiten actuar con coherencia en la vida pública.

La libertad, el progreso material y espiritual y la seguridad son premisas y valores que inspiran nuestra labor y que serán la motivación de esta mesa de la Cámara que hoy tengo el honor de presidir", comentó. 

En su intervención, el nuevo líder de la Cámara realizó un gesto a la izquierda al mencionar a dos presidentes socialistas de la Corporación. "Claro que sí, porque esta sala representa, fielmente, el mayor espacio de deliberación democrática de nuestra República. 

Sepan ustedes que honraré esa tradición, como lo hicieron en los albores Manuel Montt, José Joaquín Pérez y Ramón Barros Luco o presidentes de nuestra Corporación que inspiran hasta hoy nuestra labor como José Antonio Viera Gallo y Juan Bustos", comentó.

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/03/11/1193972/alessandri-elegido-presidente-camara.html




diputados por magalllanes 2026-2030

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

Leer Más

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

presidente boric ultimos honores
nuestrospodcast
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
alesandri ATON

ALESSANDRI (UDI) ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA: SE CAYÓ ACUERDO DE LA IZQUIERDA Y EL PDG QUE IMPULSABA A JILES (PDG)

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
_Campañas Prevencion del Cancer con vacuna contra el VPH

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN DEL VPH: VACUNA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PROTEGE CONTRA 6 TIPOS DE CÁNCER

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LA COSTANERA ES TUYA (3)

CORRIDA DOG LOVER Y SERVICIOS VETERINARIOS MARCARON LA COSTANERA ES TUYA

Miguelina Oyarzún