Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ADVIERTE GRAVE RETROCESO EN PROTECCIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE

​El diputado Bianchi explicó que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza.

Diputado CBCH

​Su preocupación expuso el diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, tras la votación de la ley de reajuste del sector público en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que más allá del guarismo del reajuste “del cual prácticamente nada se dijo, lo verdaderamente grave fue la caída de normas clave que afectarán directamente a miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país y, especialmente, en las regiones.”

 
El legislador magallánico dijo que “se votaron más de 120 artículos y lo más delicado es que se cayó la norma con la que buscábamos proteger a funcionarias y funcionarios públicos, incluso a quienes ganaron sus cargos mediante concurso público y llevaban dos, tres o cuatro años trabajando. Hoy quedan en la total indefensión”, advirtió.

 
El diputado Bianchi explicó que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza.


 “Estamos hablando de personas que trabajan para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno. Los cargos de confianza, evidentemente, deben dejar sus funciones en marzo de 2026, pero no el resto del funcionariado”, subrayó.

En ese sentido, anunció que el actual Gobierno deberá reponer la norma de protección por cinco años en el Senado, lamentó que no haya sido posible defender esta medida debido a los votos en contra de la derecha, acusando que existe “un relato que justifica desvinculaciones” y expresando su esperanza de estar equivocado frente a lo que podría ocurrir “a partir de marzo en adelante con muchas funcionarias y funcionarios del Estado”.

 
El parlamentario también alertó sobre la caída de otras disposiciones relevantes para el desarrollo del país y de Magallanes, entre ellas: La norma que permitía a ENAP ampliar su giro en materia de hidrógeno verde; La disposición que buscaba evitar despidos masivos en Correos de Chile; El artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que permitía el aporte del Gobierno Regional para duplicar la capacidad de los puertos Mardones y Prat, fundamentales para el desarrollo logístico y económico de la región.

 
“Todo esto va ahora al Senado. Espero sinceramente que la derecha entienda que no puede negarse a avanzar en materias que son profundamente humanas, que dicen relación con el trabajo público y con el desarrollo real de los territorios”, concluyó el diputado Carlos Bianchi.

Christian Matheson 2

DIPUTADO MATHESON CELEBRA APROBACIÓN DE PROYECTO QUE SANCIONA LA CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULOS

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

Gobernador-de-Magallanes-Jorge-Flies
nuestrospodcast
avenidanatales

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Diputado CBCH

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ADVIERTE GRAVE RETROCESO EN PROTECCIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Nicole Kidman en Punta Arenas

NICOLE KIDMAN FUE VISTA EN PUNTA ARENAS ANTES DE VIAJAR A LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FLYER 4

PUERTO NATALES VIBRA CON EL PRIMER FESTIVAL PATAGONIA BLUES: UN HITO MUSICAL EN EL EXTREMO SUR DEL CONTINENTE