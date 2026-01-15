DIPUTADO CARLOS BIANCHI ADVIERTE GRAVE RETROCESO EN PROTECCIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE

​Su preocupación expuso el diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, tras la votación de la ley de reajuste del sector público en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que más allá del guarismo del reajuste “del cual prácticamente nada se dijo, lo verdaderamente grave fue la caída de normas clave que afectarán directamente a miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país y, especialmente, en las regiones.”



El legislador magallánico dijo que “se votaron más de 120 artículos y lo más delicado es que se cayó la norma con la que buscábamos proteger a funcionarias y funcionarios públicos, incluso a quienes ganaron sus cargos mediante concurso público y llevaban dos, tres o cuatro años trabajando. Hoy quedan en la total indefensión”, advirtió.



El diputado Bianchi explicó que, de no corregirse esta situación en el Senado, cualquier gobierno entrante podría desvincular a trabajadores públicos sin entregar explicación alguna, aun cuando no se trate de cargos de confianza.





“Estamos hablando de personas que trabajan para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno. Los cargos de confianza, evidentemente, deben dejar sus funciones en marzo de 2026, pero no el resto del funcionariado”, subrayó.

En ese sentido, anunció que el actual Gobierno deberá reponer la norma de protección por cinco años en el Senado, lamentó que no haya sido posible defender esta medida debido a los votos en contra de la derecha, acusando que existe “un relato que justifica desvinculaciones” y expresando su esperanza de estar equivocado frente a lo que podría ocurrir “a partir de marzo en adelante con muchas funcionarias y funcionarios del Estado”.



El parlamentario también alertó sobre la caída de otras disposiciones relevantes para el desarrollo del país y de Magallanes, entre ellas: La norma que permitía a ENAP ampliar su giro en materia de hidrógeno verde; La disposición que buscaba evitar despidos masivos en Correos de Chile; El artículo aprobado en la Comisión de Hacienda que permitía el aporte del Gobierno Regional para duplicar la capacidad de los puertos Mardones y Prat, fundamentales para el desarrollo logístico y económico de la región.



“Todo esto va ahora al Senado. Espero sinceramente que la derecha entienda que no puede negarse a avanzar en materias que son profundamente humanas, que dicen relación con el trabajo público y con el desarrollo real de los territorios”, concluyó el diputado Carlos Bianchi.



