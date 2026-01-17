SENADO APRUEBA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES Y QUEDA A PASOS DE SER LEY

Por amplia mayoría, la Sala del Senado de Chile aprobó en particular el proyecto de Fortalecimiento de Ferias Libres, iniciativa que busca reconocer y consolidar estos espacios como fundamentales para el abastecimiento de alimentos y la economía local. Con esta votación, el proyecto retorna a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional.

Tras la votación, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, valoró el respaldo del Senado, señalando que el avance permite acercarse a la promulgación de una ley largamente esperada por las y los feriantes. Destacó además que las ferias libres cumplen un rol clave para las familias, al ofrecer alimentos más frescos, saludables y a precios convenientes.

El proyecto establece un marco jurídico integral que reconoce a las ferias libres, a sus trabajadores y a sus organizaciones representativas, formalizando instancias como una Asamblea General y un Comité de Representación. Asimismo, fortalece la relación entre ferias y municipios, promoviendo una mejor gestión local y procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevos espacios de venta.

Durante la discusión participaron organizaciones gremiales como la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), FETRACOM y la Coordinadora de Ferias Libres, cuyos representantes valoraron el avance legislativo como un paso para saldar una deuda histórica con el sector. De ratificarse los cambios introducidos por el Senado en la Cámara, la iniciativa quedará lista para convertirse en Ley de la República.

