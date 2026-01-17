Punta Arenas,
17 de enero de 2026

SENADO APRUEBA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES Y QUEDA A PASOS DE SER LEY

​La iniciativa fue respaldada por amplia mayoría y reconoce a las ferias libres como un pilar de la alimentación y del desarrollo social, avanzando ahora a su tercer trámite constitucional.

Por amplia mayoría, la Sala del Senado de Chile aprobó en particular el proyecto de Fortalecimiento de Ferias Libres, iniciativa que busca reconocer y consolidar estos espacios como fundamentales para el abastecimiento de alimentos y la economía local. Con esta votación, el proyecto retorna a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional.

Tras la votación, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, valoró el respaldo del Senado, señalando que el avance permite acercarse a la promulgación de una ley largamente esperada por las y los feriantes. Destacó además que las ferias libres cumplen un rol clave para las familias, al ofrecer alimentos más frescos, saludables y a precios convenientes.

El proyecto establece un marco jurídico integral que reconoce a las ferias libres, a sus trabajadores y a sus organizaciones representativas, formalizando instancias como una Asamblea General y un Comité de Representación. Asimismo, fortalece la relación entre ferias y municipios, promoviendo una mejor gestión local y procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevos espacios de venta.

Durante la discusión participaron organizaciones gremiales como la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), FETRACOM y la Coordinadora de Ferias Libres, cuyos representantes valoraron el avance legislativo como un paso para saldar una deuda histórica con el sector. De ratificarse los cambios introducidos por el Senado en la Cámara, la iniciativa quedará lista para convertirse en Ley de la República.


POR AMPLIA MAYORÍA, EL SENADO DESPACHA A LEY PROYECTO QUE PERFECCIONA LOS SISTEMAS MEDIANOS

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SENADO APRUEBA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES Y QUEDA A PASOS DE SER LEY

UN NUEVO MAPA REVELA CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE CUBIERTO DE HIELO DE LA ANTÁRTICA

CONCEJO MUNICIPAL DE TIMAUKEL APROBÓ PLAN DE ACCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS