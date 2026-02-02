Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de febrero de 2026

CONTENTO SE MANIFESTÓ EL COLEGIO DE PROFESORES CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TITULARIDAD, QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL DOCENTES EN TODO EL PAÍS

​La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Titularidad Docente, con esto más de 20 mil profesoras y profesores a lo largo de Chile se verán beneficiados, una vez que cumplan 4 años continuos o 4 discontinuos en 6 años, sin mínimo de horas cronológicas, obtendrán su Titularidad, ya que quedó permanente.

directorio

​La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría de las y los parlamentarios, con 119 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones.

​Para el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo “este era el último trámite, el que estuvo a punto de no realizarse, pues había sectores políticos que no daban la unanimidad para que se votara, pero finalmente después de muchísimas gestiones, de conversar con mucha gente, se puso en tabla, se votó, se aprobó y ya es ley de la República, ahora solo falta la tramitación formal de que sea publicado en el Diario Oficial”.

​El líder gremial Docente explicó: “Las condiciones, como hemos dicho, son 4 años continuos o cuatro discontinuos en un periodo de 6 años, sin límite de horas, por lo tanto, estamos contentos. Esto costó mucho, ha sido muchísimo trabajo, días completos aquí en el Congreso y finalmente esto se ha aprobado. Así que estamos muy contentos”.

​Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, le envió un abrazo a todos sus colegas que han esperado este momento “más de 20 mil docentes se verán favorecidos y me da mucha alegría poder comunicarles que ya es ley de la República, la Titularidad”.

​Recordemos que la Titularidad fue parte de la denominada Agenda Corta del Gremio, que realizó movilizaciones en Mayo y Junio del 2025, con una multitudinaria marcha a Valparaíso. Dichas manifestaciones generaron los oficios de descuentos por parte de la Contraloría General de la República.

LEY DE FERIAS LIBRES

CÁMARA DESPACHA A LEY EL PROYECTO QUE RECONOCE Y FORTALECE A LAS FERIAS LIBRES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

Maria Jose Quintanilla
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
directorio

CONTENTO SE MANIFESTÓ EL COLEGIO DE PROFESORES CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TITULARIDAD, QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL DOCENTES EN TODO EL PAÍS

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Primera Expedición Antártica Mexicana recibe pabellón de embajadores antárticos

EXPEDICIÓN ANTÁRTICA MEXICANA RECIBE PABELLÓN DE EMBAJADORES ANTÁRTICOS EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SC 2

PUNTA ARENAS ENVÍA SEGUNDO CAMIÓN CON 20 TONELADAS DE AYUDA A TREHUACO