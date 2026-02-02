2 de febrero de 2026
CONTENTO SE MANIFESTÓ EL COLEGIO DE PROFESORES CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE TITULARIDAD, QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 20 MIL DOCENTES EN TODO EL PAÍS
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Titularidad Docente, con esto más de 20 mil profesoras y profesores a lo largo de Chile se verán beneficiados, una vez que cumplan 4 años continuos o 4 discontinuos en 6 años, sin mínimo de horas cronológicas, obtendrán su Titularidad, ya que quedó permanente.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría de las y los parlamentarios, con 119 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones.
Para el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo “este era el último trámite, el que estuvo a punto de no realizarse, pues había sectores políticos que no daban la unanimidad para que se votara, pero finalmente después de muchísimas gestiones, de conversar con mucha gente, se puso en tabla, se votó, se aprobó y ya es ley de la República, ahora solo falta la tramitación formal de que sea publicado en el Diario Oficial”.
El líder gremial Docente explicó: “Las condiciones, como hemos dicho, son 4 años continuos o cuatro discontinuos en un periodo de 6 años, sin límite de horas, por lo tanto, estamos contentos. Esto costó mucho, ha sido muchísimo trabajo, días completos aquí en el Congreso y finalmente esto se ha aprobado. Así que estamos muy contentos”.
Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, le envió un abrazo a todos sus colegas que han esperado este momento “más de 20 mil docentes se verán favorecidos y me da mucha alegría poder comunicarles que ya es ley de la República, la Titularidad”.
Recordemos que la Titularidad fue parte de la denominada Agenda Corta del Gremio, que realizó movilizaciones en Mayo y Junio del 2025, con una multitudinaria marcha a Valparaíso. Dichas manifestaciones generaron los oficios de descuentos por parte de la Contraloría General de la República.
El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.
El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.