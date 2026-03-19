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19 de marzo de 2026

LANZAN DOCUMENTAL SOBRE LA PRIMERA EXCURSIÓN QUE ALCANZÓ LA CUMBRE DE TORRES DEL PAINE EN 1963

​En estos momentos, “Remember The Summit” comienza a ser distribuido en el circuito internacional. Según adelanta Timothy Dhalleine, es altamente probable que se exhiba en el reputado Kendall Mountain Festival de UK.

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El currículum del montañista inglés Chris Bonington es contundente. Su carrera incluye, en casi su totalidad, primeras ascensiones a diversas cumbres. Entre otras: Mont Blanc, Himalayas y el monte Everest. Pero no solo Europa y Asia fueron testigos de su talento, la geografía chilena también fue escenario de sus grandes logros.

A poco de lograr varias cumbres en diversos continentes, en 1963 Chris Bonington junto a Don Whillans,se propusieron un nuevo hito: ser los primeros en llegar a la cumbre de la Torre Central de Torres del Paine. Y lo lograron, sumando una nueva cumbre en su carrera.

“En esa época, la Torre Central era considerada uno de los ´últimos grandes problemas´ de la escalada mundial”, explica Sebastián Gómez, gerente de turismo de Estancia Cerro Guido, hotel a cargo de la producción ejecutiva del documental “Remember The Summit”.

A lo que agrega: “Otros ya lo habían intentado, incluyendo una expedición italiana que competía codo a codo con los británicos en una carrera que recordaba la mística conquista de los polos, pero no lo lograron”, agrega.

Hoy, 63 años más tarde de esta épica odisea, Chris Bonington a sus 91 años de edad, actualmente diagnosticado con alzheimer, vino a Chile a rememorar su aventura y narrar en primera persona el documental “Remember The Summit”.

Fue así como el montañista inglés, junto al realizador francés Timothy Dhalleine, radicado hace décadas en la Patagonia chilena, revivieron juntos el recorrido hacia la cumbre, para así dar forma a esta histórica pieza documental narrada en primera persona y desbordante de emociones.

“Gracias a que en la década de los 60′, Bonignton vino a Chile con un equipo audiovisual, tuvimos un material de lujo como punto de partida para desarrollar el documental, con imágenes de la época registradas en formato cine. Todos los involucrados estamos felices con el resultado. Ahora nos embarcaremos en una gira por los principales festivales del circuito de documentales ligados a la montaña”, adelanta.

“Remember The Summit” tiene como momento cúlmine la escalada de una pared vertical de 800 metros, de dificultad técnica abrumadora para la época, donde Chris Bonington y Don Whillans, avanzaron por fisuras estrechas mientras el roce de las cuerdas de cáñamo y nailon recordaba el peligro constante de aquellos tiempos y sus limitadas condiciones de seguridad.

Como describió el propio Bonington sobre la jornada final, “El viento no soplaba, golpeaba. Era un enemigo físico que te empujaba fuera de la roca”.

De este modo, el 16 de enero de 1963, sus botas pisaron por fin la pequeña y precaria cima, logrando lo que hasta entonces parecía imposible.

En estos momentos, “Remember The Summit” comienza a ser distribuido en el circuito internacional. Según adelanta Timothy Dhalleine, es altamente probable que se exhiba en el reputado Kendall Mountain Festival de UK. 

“Para nosotros esta obra es mucho más que una historia de montaña: es un relato sobre la memoria y el paso del tiempo. Poder presentarlo en el Kendal Mountain Festival sería muy especial para todos, además, porque es el sueño de Chris, y queremos honrarlo compartiéndo esta historia con el mundo. Espero que lleguemos a esa instancia”, confiesa Timothy Dhalleine.

Fuente: radioagricultura.cl 
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