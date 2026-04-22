POR UNANIMIDAD APRUEBAN ADQUISICIÓN DE NUEVAS AMBULANCIAS PARA TORRES DEL PAINE

La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, junto al encargado de la Posta de Salud Torres del Paine, Esteban Sandoval, expusieron ante la comisión de infraestructura del Consejo Regional, presidida por el consejero Rodolfo Cárdenas Alvarado, en el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo.



En su exposición la alcaldesa y el profesional de la salud, dieron a conocer la necesidad del recambio de ambulancias para la comuna, considerando que la última adquisición se realizó en el año 2014, enfatizando en el cumplimiento de la vida útil de los vehículos de emergencia y la gran utilidad debido a la extensión del territorio.



Posterior a la realización de las diversas comisiones del consejo regional, se realizó el pleno junto al Gobernador Jorge Flies Añón, quien se sumó a la sesión de las 15:00 horas, donde también estuvo presente el delegado presidencial provincial Liber Lazo Navarro, instancia en la que los consejeros aprobaron por unanimidad la adquisición de tres ambulancias para la Comuna Torres del Paine.



Tras conocer la noticia para la comuna de la octava maravilla del mundo, la alcaldesa comentó que “es un proyecto necesario, las ambulancias con las que contamos hoy, están con muchas falencias, debemos estar acorde al avance y progreso de nuestra comuna, contamos con tres centros asistenciales situados en Cerro Castillo, Cerro Guido y Villa Monzino, entonces esto será de mucha utilidad pensando en que tenemos una alta visitación y por supuesto para nuestros habitantes, para quienes vivimos acá, esto viene a mejorar la calidad de vida de los terrepaininos y también las condiciones de trabajo del área de salud de nuestra comuna”.



La alcaldesa además agradeció al Gobierno Regional enfatizando en que “fue un gran trabajo del quipo de la secretaría de planificación municipal, junto a los profesionales del gobierno regional para poder reformular este proyecto, que los consejeros han aprobado por unanimidad el día de hoy”.



En tanto, el Gobernador Jorge Flies recordó que en el año 2014 “me tocó hacer entrega de las ambulancias que aun permanecen en la comuna cuando fui intendente y varios años después como gobierno regional estamos aprobando la adquisición de tres vehículos de emergencia para Torres del Paine, que además de su lejanía de centros asistenciales complejos, también tienen que cubrir un área gigantesca, en una comuna que aparte de sus habitantes, reciben en el parque nacional mas de 300 mil visitantes, entonces, acá se le da un gran usos a estas ambulancias y ahí uno reconoce la labor del equipo de salud de la comuna y su preocupación, que se traduce en el respaldo del gobierno regional para aprobar un proyecto que supera los 550 millones de pesos”.



Con respecto a las futuras ambulancias de Torres del Paine, Esteban Sandoval, encargado de la Posta de Salud situada en Villa Cerro Castillo, explicó que “son vehículos totalmente adaptados y equipados, cuentan con monitores de signos vitales, desfibrilador externo automático, también cuenta con equipamiento de urgencia obstétrica, kit de control de hemorragia, además de todos los accesorios que conlleva una ambulancia, camilla y dispositivos de vía aérea, entre otros detalles, por lo que es muy importante para nosotros contar con ambulancias adecuadas para la realidad comunal y el gran territorio que debemos cubrir”.



Los nuevos vehículos de emergencia serán destinados a la Posta de Villa Cerro Castillo y las avanzadas de salud de Villa Cerro Guido y Villa Monzino, situada en el sector de la administración del Parque Nacional Torres del Paine.



