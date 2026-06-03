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3 de junio de 2026

EN MATERIA DE EDUCACIÓN: PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES, CALIFICA DE POBRE Y “AL DEBE” CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, tras asistir a la Cuenta Pública en el Congreso Nacional, la calificó de “pobre, al debe y autocomplaciente”.

con nac

“En Educación en particular, muy poco, muy pobre, no se aborda lo sustantivo, se hace una mención al tema de seguridad a través del proyecto Escuelas Protegidas, pero no dice nada al que a nuestro entender es el problema fundamental que causa los graves hechos de violencia, que es la salud mental, junto a un currículum totalmente desfasado y lo social que afecta a la familia, lo que repercute y llega a la escuela en forma de violencia” sostuvo el líder Gremial Docente.

Mario Aguilar Arévalo sostuvo que la Cuenta Pública “no hubo ni una sola mención a ello, sólo vigilancia, represión, castigo; que en algunos casos son necesarios, por supuesto que cuando hay hechos graves o delitos, las sanciones deben existir, pero suponer que se van a resolver los problemas graves que hoy tiene la educación solamente con eso, es simplemente ingenuo”.

En este mismo tema, el Presidente Nacional de los Profesores agregó “no hubo ninguna mención de apoyo a las escuelas con reforzamiento profesional para enfrentar esas graves problemáticas sociales y de salud mental”.

Agregó, Mario Aguilar “tampoco se mencionó y se pasó de soslayo, las rebajas importantes que están ocurriendo en los presupuestos, particularmente en infraestructura la que ya tiene serios problemas de mantención y ahora se rebaja más. No hubo ni una sola mención a eso, por el contrario, se ratifica, al no haberse mencionado podemos entender que se ratifica la baja en los recursos para educación, lo cual nos resulta extremadamente preocupante”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores finalizó su balance de la Cuenta Pública señalando “nos parece pobre y al decir “estamos generando una nueva forma de gobernar”, cuando lo que hemos visto es un Gobierno con serios problemas de instalación, nos parece demasiado autocomplaciente y, por lo tanto, es una cuenta que quedó al debe para la mayoría de la ciudadanía de Chile”.

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PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST EN CUENTA PÚBLICA 2026: "QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS, NO DE ARRENDATARIOS"

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