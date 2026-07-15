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15 de julio de 2026

JUSTICIA CONDENA A PAGAR MILLONARIA MULTA A TIENDA ABCDIN DE PUERTO NATALES POR NO RESPETAR LA LEY DEL CONSUMIDOR

​La empresa tendrá que pagar más de 9 millones de pesos por diferentes incumplimientos a la norma.

ABCDINNatales

El Primer Juzgado de Policía Local de Puerto Natales condenó a la multitienda ABCDIN al pago de una multa a beneficio fiscal de 130 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a más de 9 millones 300 mil pesos.

La justicia tomó la determinación luego de una denuncia de interés general presentada por el Servicio contra la empresa de retail por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.   

Los hechos se remontan al mes de julio de 2023, cuando el SERNAC regional de Magallanes desarrolló una fiscalización multitarea en terreno a las empresas de comercio y retail en la ciudad de Puerto Natales.

Durante la fiscalización, el Servicio detectó una serie de hallazgos infraccionales tales como

        Falta del deber de informar nombre y domicilio del Jefe del focal.

        No informar sobre el derecho a la garantía legal.

        Restricción al ejercicio de la garantía legal.

        No informar el precio de cada producto de manera accesible, visible y clara.

 

Tras analizar los antecedentes, el Juzgado de Policía Local de Puerto Natales condenó a la empresa, reafirmando el derecho básico e irrenunciable de las personas consumidoras a la información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos; a que el precio siempre debe indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo; que el derecho a la garantía debe ser respetado e informado; entre otras consideraciones.

 

 

Para el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, este fallo es relevante para la región ya que representa la multa más alta aplicada a un proveedor en materia de consumo en los últimos años.

"La Ley del Consumidor es clave para las relaciones entre ciudadanos y empresas. No exhibir información básica, restringir el derecho a la garantía legal imponiendo diversos tipos de límites o no entregar el precio de los productos, son faltas graves que afectan directamente a las personas. Las obligaciones legales se deben cumplir", destacó la autoridad regional

Recordamos a los consumidores que, en caso de cualquier incumplimiento de sus derechos, pueden reclamar ante el SERNAC a través de los siguientes canales:

        Ingresando al Portal del Consumidor, a través de Clave SERNAC o ClaveÚnica.

        Llamando gratis al 800700100, de lunes a viernes 09:00 a 19:00 hrs.


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