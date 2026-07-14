EN MAGALLANES: REUNIÓN DE COMITÉ DE SALUD DE PECES ABORDÓ TENACIBACULOSIS Y ESTRATEGIA COORDINADA PARA CONTROLAR CÁLIGUS

​ En su segunda sesión anual, el Comité de Salud de Peces de Magallanes se reunió el pasado 25 de junio en Punta Arenas para analizar la situación de la Tenacibaculosis y conocer, además, una exitosa experiencia de estrategia coordinada para el control de la Caligidosis realizada en la región de Aysén.



La actividad, inserta en el Acuerdo de Colaboración entre la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y MSD Salud Animal, fue liderada por Francisca Rojas, gerente del gremio acuícola, y Juan Pablo López, médico veterinario, MSc y director asociado de Asuntos de Marketing Científico de la compañía biofarmacéutica y tecnológica. Realizada en el Hotel Cabo de Hornos, la reunión convocó a los representantes y/o encargados de salud de empresas salmonicultoras instaladas en la región de Magallanes, quienes participaron activamente en las temáticas planteadas, en un diálogo fructífero para todos los asistentes.



TENACIBACULOSIS

Durante el encuentro, Patricio Bustos, médico veterinario y gerente general de ADL Diagnostic Chile, expuso sobre Tenacibaculosis y su impacto en la salmonicultura chilena y países productores del hemisferio norte. Explicó que se trata de una patología bacteriana emergente, de distribución mundial, cuyo agente más relevante en Chile es T. dicentrarchi, que afecta al salmón y a otras especies como corvina, seriola y congrio.



Indicó que Tenacibaculum se documenta sistemáticamente en el país desde 2016 y fue reconocida oficialmente como problema sanitario en 2018, siendo hoy una enfermedad de alto impacto y la segunda causa de mortalidad infecciosa en salmón Atlántico en agua de mar, según la información que ha presentado Sernapesca respecto de la clasificación de causas infecciosas. Describió que provoca lesiones ulcerativas y necróticas en distintas estructuras tegumentarias del pez y que, ante la ausencia de vacunas, su control depende del diagnóstico precoz, buenas prácticas de manejo, evitar heridas y/o lesiones en piel y branquias, y uso temprano de antibióticos.



El especialista advirtió la presencia de coinfecciones entre distintas especies de Tenacibaculum y, frecuentemente, con P. salmonis (SRS), en las regiones de Los Lagos y Aysén, observándose, no obstante, la presentación aislada (sin co-ocurrencias) en Magallanes. Asimismo, recomendó reforzar el control de factores de riesgo.



En su presentación, Patricio Bustos expuso también las principales semejanzas y diferencias en presentación, complejidad, especies relevantes y control en Irlanda, Escocia y Noruega, a través de las opiniones de expertos de distintos países recibidas en días previos al evento.



ESTRATEGIA COORDINADA PARA CONTROL DE CALIGUS

En la segunda parte de la sesión, Juan Pablo López, de MSD Salud Animal, presentó la charla “Experiencia coordinada en control de Caligidosis”. En su exposición, el profesional vinculó el concepto de manejo integrado de plagas con una experiencia concreta desarrollada en Aysén, donde MSD lideró una estrategia coordinada para el control de caligus junto a cuatro empresas salmoneras ubicadas en un barrio específico.



Este ensayo permitió ordenar la planificación de tratamientos, establecer criterios comunes de monitoreo y mejorar la comunicación entre las compañías, reduciendo la variabilidad en las decisiones de manejo y avanzando hacia un enfoque más preventivo y colaborativo.



Para cerrar el Comité, Francisca Rojas, gerente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, presentó una actualización del status y estado de avance de diversos e importantes proyectos que el gremio está trabajando junto a las nuevas autoridades del sector y sus asociados.





