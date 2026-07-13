SEREMI DE GOBIERNO CONFIRMA QUE POLICÍAS TRABAJAN PARA IDENTIFICAR A RESPONSABLES DE AGRESIÓN A BOMBEROS EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó la agenda gubernamental en la región, destacando las recientes visitas de autoridades nacionales, los proyectos de conectividad para la Provincia Antártica, las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo y los avances en materia de salud.

Uno de los primeros temas abordados fue la constante presencia de ministros y subsecretarios en Magallanes, instancia que, según la autoridad, permite acercar la toma de decisiones a la realidad regional.

"La importancia de la región de Magallanes para El País es clave y eso lo ha demostrado con hechos al traer acá desde que comenzamos el gobierno hasta la fecha a muchos ministros, a muchos subsecretarios que están casi todas las semanas visitándonos y que les da una visión diferente", afirmó.

En ese contexto, destacó la reciente visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien realizó su Cuenta Pública en Puerto Williams y sostuvo encuentros con organizaciones sociales, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

Desarrollo para Puerto Williams y la Provincia Antártica

Durante la entrevista, Roa también se refirió al desarrollo de la Provincia Antártica, valorando el avance de proyectos como el muelle multipropósito y la Ruta Vicuña-Yendegaia, iniciativa que busca conectar el extremo sur de la isla.

Tras visitar por primera vez Puerto Williams, sostuvo que la conectividad permitirá potenciar el turismo y el desarrollo económico de la zona.

"No es solamente una zona estratégica hablando en el término geopolítico, sino que también es una zona estratégica en cuanto al desarrollo que puede generar para nuestra región", señaló.

Respecto a la Ruta Vicuña-Yendegaia, indicó que la expectativa del equipo técnico es concluir las obras antes del año 2030, poniendo fin a un proyecto que se ha extendido por cerca de tres décadas.

Plan Chile Sale Adelante y medidas económicas

El seremi también realizó un balance del despliegue efectuado por el Gobierno en la Feria de la Lorca para difundir el Plan Chile Sale Adelante, instancia que permitió dialogar con vecinos y comerciantes sobre las medidas impulsadas para enfrentar el escenario económico.

Entre ellas mencionó el cupón de gas licuado, los beneficios destinados a familias con hijos, los apoyos para la locomoción colectiva y el bono dirigido a la pesca artesanal.

En relación con el subsidio al gas licuado, destacó la alta utilización del beneficio en la región.

"La gente que terminó activando el cupón de gas licuado superaron las 8.000 familias, lo cual es un número no menor y eso nos habla de una realidad que a veces está un poco escondida", indicó.

Asimismo, abordó el impacto del alza internacional de los combustibles y defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para resguardar las finanzas públicas.

"El presidente priorizó la responsabilidad fiscal por sobre la popularidad. Con todo lo que ello significa", manifestó.

Adultos mayores y trabajo intergeneracional

Otro de los temas abordados fue la realidad de los adultos mayores en Magallanes, especialmente tras participar en una reunión del Consejo Asesor Regional de Personas Mayores.

El vocero de Gobierno destacó la necesidad de fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y las personas mayores, particularmente aquellas que viven en establecimientos de larga estadía.

"Yo creo que ahí nosotros tenemos una oportunidad interesante de cómo podemos conectar a nuestros niños, a nuestros adolescentes de forma permanente con nuestros adultos mayores", expresó.

Avances de la alerta oncológica

En materia de salud, Roa destacó los resultados alcanzados con la alerta oncológica implementada a nivel nacional, indicando que en Magallanes existían 412 casos pendientes de atención, de los cuales ya se registra un avance del 84%.

Según explicó, todos los pacientes fueron atendidos inicialmente en el Hospital Clínico de Magallanes y se logró cumplir con el plazo de 90 días establecido por el Gobierno.

"Cuando hay voluntad y cuando pensamos fuera de la caja sí se puede generar avances significativos que benefician a la población", sostuvo.

Vacunación y nuevo Cesfam 18 de Septiembre

La autoridad también reiteró el llamado a vacunarse contra el sarampión, especialmente a las personas nacidas entre 1971 y 1981 y a niños entre dos y 36 meses, considerando el aumento de casos registrado en distintos países del continente.

Asimismo, valoró la puesta en marcha del nuevo Cesfam 18 de Septiembre, obra esperada por los vecinos del sector.

"Estamos muy contentos, sabemos que era algo que estaban esperando con ansias los vecinos... Ya está en operaciones y son instalaciones de primer nivel", afirmó.

Condena a agresión contra Bomberos

Al finalizar la entrevista, el seremi aprovechó la instancia para enviar un mensaje de apoyo al Cuerpo de Bomberos tras los hechos ocurridos durante el fin de semana, señalando que el Gobierno condena lo sucedido y que las policías trabajan para identificar a los responsables.

"Es un hecho que condenamos enérgicamente. Hay una ley hoy día, la Ley 21.246, que justamente resguarda a los bomberos para que no vivan este tipo de situaciones", concluyó.



