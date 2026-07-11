ESCRITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN HARRIS PRESENTÓ SU NOVELA "1978" Y REFLEXIONÓ SOBRE LA CRISIS DEL BEAGLE EN MAGALLANES

El escritor y odontólogo magallánico Cristian Harris fue el invitado de Ojo con la cultura, donde conversó sobre la presentación de su novela 1978, obra inspirada en sus vivencias durante la crisis del Beagle y el periodo de movilización militar que marcó a la región de Magallanes. En la entrevista, destacó la amplia convocatoria que tuvo el lanzamiento del libro y el interés que despertó entre quienes vivieron aquellos acontecimientos.

Durante el programa de Polar Comunicaciones, Harris repasó su trayectoria literaria, recordando cómo surgieron sus publicaciones anteriores, Vientos Patagónicos y Cuentos Fueguinos, además de relatar cómo compatibiliza la escritura con su labor profesional como odontólogo. Según explicó, su vínculo con la literatura nació en la etapa escolar y se consolidó con el paso de los años, hasta transformarse en una faceta paralela a su carrera.

Respecto de 1978, el autor señaló que la novela recoge, en gran parte, hechos reales basados en su experiencia como reservista durante la tensión entre Chile y Argentina. A través de ese relato busca rescatar una etapa que, a su juicio, sigue siendo poco conocida fuera de Magallanes, pese al profundo impacto que tuvo en quienes vivieron esos meses de incertidumbre en la región.

En Ojo con la cultura, Cristian Harris también valoró el conversatorio realizado tras el lanzamiento de la obra, instancia donde asistentes compartieron recuerdos y testimonios sobre la crisis del Beagle desde distintas miradas. Asimismo, adelantó que el libro continuará disponible para los lectores interesados, mientras avanza en la escritura de una nueva novela inspirada en la historia y la identidad magallánica.





En el segundo bloque también estuvo presente Bastián Tiznado, creador de contenido que repasa la historia de Magallanes.

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