ESCRITOR MAGALLÁNICO PAVEL OYARZÚN REPASA SU TRAYECTORIA Y ABORDA SU NUEVA NOVELA “VASALLO” EN PUNTA ARENAS

El escritor regional Pavel Oyarzún participó en una nueva edición del programa Ojo con la cultura de Polar Comunicaciones, donde conversó sobre su trayectoria literaria y su más reciente novela “Vasallo”. Desde Punta Arenas, el autor repasó más de cuatro décadas dedicadas a la escritura, abordando tanto su paso por la poesía como su consolidación en la narrativa.

Durante la entrevista en Ojo con la cultura, Oyarzún recordó sus inicios en la década de 1980, vinculados a talleres literarios y publicaciones artesanales en Magallanes. El autor destacó la constancia como uno de los pilares de su carrera, iniciada formalmente con su primer libro de poemas publicado en 1989, y que luego evolucionó hacia la novela, donde ha desarrollado gran parte de su obra en los últimos 20 años.

En la conversación, también se abordó el fuerte vínculo entre su escritura y la historia de la región de Magallanes. Oyarzún explicó que su trabajo ha estado marcado por una mirada crítica y narrativa de procesos sociales y políticos, especialmente en torno al movimiento obrero patagónico, temática que dio origen a su primera novela “El Paso del Diablo”, publicada en 2004.

Asimismo, el escritor se refirió al rol de la literatura como herramienta de reflexión social, señalando que la poesía —etapa inicial de su carrera— no solo cumple una función estética, sino también crítica. En esa línea, destacó obras como “La jauría desquiciada”, escrita en el contexto de los cambios sociales en Chile durante el retorno a la democracia.

Finalmente, en Ojo con la cultura, Oyarzún adelantó elementos de su más reciente trabajo “Vasallo”, el cual se enmarca dentro de su consolidación en la narrativa. La entrevista permitió relevar su aporte a la cultura regional y su permanente vínculo con la historia y la identidad de Magallanes, en una conversación que forma parte de la programación de Radio Polar.





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