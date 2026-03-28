ABREN CONVOCATORIA 2026 DEL PREMIO A LA TRAYECTORIA NACIONAL EN CULTURA TRADICIONAL MARGOT LOYOLA PALACIOS

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la apertura de la XI convocatoria del Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, iniciativa que desde 2016 distingue a personas y agrupaciones que han dedicado su vida a la investigación, transmisión y creación en el ámbito de la cultura tradicional chilena.

El galardón, inspirado en el legado de la destacada investigadora y folclorista Margot Loyola, busca visibilizar el trabajo de cultores y cultoras de todo el país que mantienen vivas las tradiciones locales. Entre las áreas reconocidas se incluyen la música, la danza, la artesanía, la cocina tradicional, la oralidad y otras expresiones del patrimonio cultural inmaterial.

La convocatoria es impulsada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de su Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, y está dirigida a personas, agrupaciones o colectivos con una trayectoria significativa. Las postulaciones podrán realizarse en tres líneas principales: investigación, creación y formación.

El proceso estará abierto a nivel nacional hasta las 23:59 horas del domingo 7 de junio de 2026. El jurado seleccionará a cuatro personas galardonadas, quienes recibirán este reconocimiento en una ceremonia oficial organizada por el ministerio.

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